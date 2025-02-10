Нежнейшая рулька в бутылке: гастрономическое чудо для настоящих гурманов

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Такой необычный способ приготовления придаст блюду аппетитную форму и невероятную мягкость.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain рулька

Ингредиенты:

Две свиных рульки. 500 мл колы. 2 литра воды. Одна луковица и одна морковь. Семь зубчиков чеснока. Черный перец горошком — 7 грамм. Три лавровых листа. 100 грамм замороженного зеленого горошка. Пучок петрушки.

Приготовление:

1. Подготовка мяса: сделайте надрезы на шкурке рульки в виде ромбиков.

2. Варим рульку: поместите мясо в кастрюлю, добавьте туда колу, воду, очищенную луковицу, морковь, чеснок, черный перец и лавровый лист. Варите все это около двух часов.

3. Разделка мяса: после варки отделите мясо от костей. Оно должно стать очень мягким благодаря газировке.

4. Добавление ингредиентов: измельчите оставшийся чеснок и смешайте его с мясом и зеленым горошком.

5. Формирование рулета: выложите смесь в пластиковую бутылку без горлышка, плотно утрамбуйте.

6. Охлаждение: накройте бутылку фольгой и поставьте в холодильник минимум на семь часов.

7. Подача: когда время истечет, аккуратно извлеките готовый рулет из бутылки и нарежьте порционными кусками.

Уточнения

Ру́лька (свиная голяшка) — часть свиного окорока (сырого или копчёного), прилегающая к коленному суставу; голень или предплечье.

