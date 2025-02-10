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Нежнейшая рулька в бутылке: гастрономическое чудо для настоящих гурманов

1:29
Еда

Такой необычный способ приготовления придаст блюду аппетитную форму и невероятную мягкость.

рулька
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
рулька

Ингредиенты:

  1. Две свиных рульки.
  2. 500 мл колы.
  3. 2 литра воды.
  4. Одна луковица и одна морковь.
  5. Семь зубчиков чеснока.
  6. Черный перец горошком — 7 грамм.
  7. Три лавровых листа.
  8. 100 грамм замороженного зеленого горошка.
  9. Пучок петрушки.

Приготовление:

1. Подготовка мяса: сделайте надрезы на шкурке рульки в виде ромбиков.
2. Варим рульку: поместите мясо в кастрюлю, добавьте туда колу, воду, очищенную луковицу, морковь, чеснок, черный перец и лавровый лист. Варите все это около двух часов.
3. Разделка мяса: после варки отделите мясо от костей. Оно должно стать очень мягким благодаря газировке.
4. Добавление ингредиентов: измельчите оставшийся чеснок и смешайте его с мясом и зеленым горошком.
5. Формирование рулета: выложите смесь в пластиковую бутылку без горлышка, плотно утрамбуйте.
6. Охлаждение: накройте бутылку фольгой и поставьте в холодильник минимум на семь часов.
7. Подача: когда время истечет, аккуратно извлеките готовый рулет из бутылки и нарежьте порционными кусками.

Уточнения

Ру́лька (свиная голяшка) — часть свиного окорока (сырого или копчёного), прилегающая к коленному суставу; голень или предплечье.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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