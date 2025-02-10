Нежнейшая рулька в бутылке: гастрономическое чудо для настоящих гурманов

Такой необычный способ приготовления придаст блюду аппетитную форму и невероятную мягкость.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Подготовка мяса: сделайте надрезы на шкурке рульки в виде ромбиков.
2. Варим рульку: поместите мясо в кастрюлю, добавьте туда колу, воду, очищенную луковицу, морковь, чеснок, черный перец и лавровый лист. Варите все это около двух часов.
3. Разделка мяса: после варки отделите мясо от костей. Оно должно стать очень мягким благодаря газировке.
4. Добавление ингредиентов: измельчите оставшийся чеснок и смешайте его с мясом и зеленым горошком.
5. Формирование рулета: выложите смесь в пластиковую бутылку без горлышка, плотно утрамбуйте.
6. Охлаждение: накройте бутылку фольгой и поставьте в холодильник минимум на семь часов.
7. Подача: когда время истечет, аккуратно извлеките готовый рулет из бутылки и нарежьте порционными кусками.
Ру́лька (свиная голяшка) — часть свиного окорока (сырого или копчёного), прилегающая к коленному суставу; голень или предплечье.
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