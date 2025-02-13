Лекарственные травы при боли в горле: стоит ли на них полагаться

Многие уверены, что полоскание отваром ромашки или шалфея помогает при боли в горле. Врач Александр Мясников подтвердил, что такие народные методы действительно могут облегчить состояние. Однако все зависит от причины воспаления.
В 98% случаев боль в горле вызывают вирусные инфекции. Они проходят сами, и антибиотики в таких ситуациях не нужны. Полоскания травами могут немного уменьшить воспаление, но полного избавления от болезни не дадут.
А вот в 2% случаев виноват стрептококк. Это уже бактериальная инфекция, требующая лечения антибиотиками. Если пустить ситуацию на самотек, возможны серьезные осложнения на сердце и почки.
Анги́на — инфекционное заболевание с местными проявлениями в виде острого воспаления компонентов лимфатического глоточного кольца, чаще всего нёбных миндалин, вызываемое стрептококками или стафилококками, реже — другими микроорганизмами, вирусами и грибками (см. подробнее Этиология).
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Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.