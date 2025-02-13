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Лекарственные травы при боли в горле: стоит ли на них полагаться

Еда

Многие уверены, что полоскание отваром ромашки или шалфея помогает при боли в горле. Врач Александр Мясников подтвердил, что такие народные методы действительно могут облегчить состояние. Однако все зависит от причины воспаления.

Ромашки
Фото: commons.wikimedia.org by Böhringer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Ромашки

Когда травы помогут, а когда — нет

В 98% случаев боль в горле вызывают вирусные инфекции. Они проходят сами, и антибиотики в таких ситуациях не нужны. Полоскания травами могут немного уменьшить воспаление, но полного избавления от болезни не дадут.

А вот в 2% случаев виноват стрептококк. Это уже бактериальная инфекция, требующая лечения антибиотиками. Если пустить ситуацию на самотек, возможны серьезные осложнения на сердце и почки.

Как понять, когда пора к врачу

  • Если боль в горле сопровождается высокой температурой и держится более 3 дней.
  • Если есть гнойный налет на миндалинах.
  • Если увеличены лимфоузлы и больно глотать даже воду.

Уточнения

Анги́на инфекционное заболевание с местными проявлениями в виде острого воспаления компонентов лимфатического глоточного кольца, чаще всего нёбных миндалин, вызываемое стрептококками или стафилококками, реже — другими микроорганизмами, вирусами и грибками (см. подробнее Этиология).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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