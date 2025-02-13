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Эти снеки не только вкусные, но и полезные — что выбрать вместо картофельных чипсов

1:35
Еда

Картофельные чипсы — один из самых популярных, но далеко не самых полезных снеков. Они содержат много соли, ароматизаторов, красителей и трансжиров. А при обжаривании в масле картофельные ломтики приобретают канцерогенные соединения. Но это не значит, что от чипсов нужно полностью отказаться. Диетолог Бреннон Блаунт рассказал, какие снеки можно есть без вреда для здоровья.

фруктовые чипсы
Фото: freepik by stockking
фруктовые чипсы

Какие чипсы можно есть без вреда

  1. Овощные чипсы. Запеченные или высушенные ломтики батата, свеклы или моркови богаты витаминами, клетчаткой и не содержат трансжиров. Главное — выбирать варианты без добавок и масла.
  2. Чипсы из нута. Отличный источник белка и клетчатки. Чтобы получить пользу, ищите снеки с минимум 3 г белка и 2 г клетчатки на порцию.
  3. Чечевичные чипсы. Обладают низким гликемическим индексом, помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
  4. Чипсы из киноа. Безглютеновый вариант, содержащий много белка и аминокислот. Подходит для людей с чувствительностью к глютену.
  5. Фруктовые и ягодные чипсы. В сушеных фруктах и ягодах без сахара много антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и укрепляют иммунитет.
  6. Чипсы из капусты кейл. Содержат витамины K, C и антиоксиданты, при этом калорийность у них ниже, чем у обычных картофельных чипсов.

Уточнения

Чи́псы — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля, реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре). Также к чипсам иногда подают дип — густой соус, в который окунают чипсы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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