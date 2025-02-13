Эти снеки не только вкусные, но и полезные — что выбрать вместо картофельных чипсов

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные чипсы — один из самых популярных, но далеко не самых полезных снеков. Они содержат много соли, ароматизаторов, красителей и трансжиров. А при обжаривании в масле картофельные ломтики приобретают канцерогенные соединения. Но это не значит, что от чипсов нужно полностью отказаться. Диетолог Бреннон Блаунт рассказал, какие снеки можно есть без вреда для здоровья.

Фото: freepik by stockking фруктовые чипсы

Какие чипсы можно есть без вреда

Овощные чипсы. Запеченные или высушенные ломтики батата, свеклы или моркови богаты витаминами, клетчаткой и не содержат трансжиров. Главное — выбирать варианты без добавок и масла. Чипсы из нута. Отличный источник белка и клетчатки. Чтобы получить пользу, ищите снеки с минимум 3 г белка и 2 г клетчатки на порцию. Чечевичные чипсы. Обладают низким гликемическим индексом, помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Чипсы из киноа. Безглютеновый вариант, содержащий много белка и аминокислот. Подходит для людей с чувствительностью к глютену. Фруктовые и ягодные чипсы. В сушеных фруктах и ягодах без сахара много антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и укрепляют иммунитет. Чипсы из капусты кейл. Содержат витамины K, C и антиоксиданты, при этом калорийность у них ниже, чем у обычных картофельных чипсов.

Уточнения

Чи́псы — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля, реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре). Также к чипсам иногда подают дип — густой соус, в который окунают чипсы.



