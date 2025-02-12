Овсянка без пользы? Вот что делают с ней на производстве

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие знают, что овсяная каша полезна, но не все понимают, как правильно ее готовить, чтобы получить максимум пользы. Кандидат биологических наук Екатерина Баранова советует употреблять овсянку по утрам, но с одним важным нюансом.

Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Овсянка

Как приготовить овсянку правильно

Эксперт рекомендует:

Готовить кашу на воде, а не на молоке с сахаром — так сохраняются все полезные свойства и снижается калорийность (всего 71 ккал на 100 г).

Добавлять льняное масло, чтобы растительные белки лучше усваивались.

Выбирать цельный овес или хлопья долгой варки, а не моментальные каши в пакетиках, которые лишены большинства полезных веществ.

Почему овсянка из пакетиков бесполезна

Моментальные каши проходят глубокую обработку, теряя большую часть клетчатки и белков. В результате вместо полезного завтрака вы получаете быстрые углеводы, которые вызывают резкий скачок сахара в крови.

Уточнения

Овсянка — продукт питания, овсяная каша, крупа или хлопья.



