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Овсянка без пользы? Вот что делают с ней на производстве

1:03
Еда

Многие знают, что овсяная каша полезна, но не все понимают, как правильно ее готовить, чтобы получить максимум пользы. Кандидат биологических наук Екатерина Баранова советует употреблять овсянку по утрам, но с одним важным нюансом.

Овсянка
Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Овсянка

Как приготовить овсянку правильно

Эксперт рекомендует:

  • Готовить кашу на воде, а не на молоке с сахаром — так сохраняются все полезные свойства и снижается калорийность (всего 71 ккал на 100 г).
  • Добавлять льняное масло, чтобы растительные белки лучше усваивались.
  • Выбирать цельный овес или хлопья долгой варки, а не моментальные каши в пакетиках, которые лишены большинства полезных веществ.

Почему овсянка из пакетиков бесполезна

Моментальные каши проходят глубокую обработку, теряя большую часть клетчатки и белков. В результате вместо полезного завтрака вы получаете быстрые углеводы, которые вызывают резкий скачок сахара в крови.

Уточнения

Овсянка — продукт питания, овсяная каша, крупа или хлопья.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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