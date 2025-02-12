Овсянка без пользы? Вот что делают с ней на производстве

Многие знают, что овсяная каша полезна, но не все понимают, как правильно ее готовить, чтобы получить максимум пользы. Кандидат биологических наук Екатерина Баранова советует употреблять овсянку по утрам, но с одним важным нюансом.
Эксперт рекомендует:
Моментальные каши проходят глубокую обработку, теряя большую часть клетчатки и белков. В результате вместо полезного завтрака вы получаете быстрые углеводы, которые вызывают резкий скачок сахара в крови.
Овсянка — продукт питания, овсяная каша, крупа или хлопья.
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Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.