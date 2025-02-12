Хотите сделать варенье полезным? Тогда не допускайте этой ошибки

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Любимое многими варенье не только вкусное, но и полезное, особенно если приготовлено в домашних условиях. В отличие от фабричных сладостей, оно содержит витамины A, E и группы B, которые сохраняются даже при тепловой обработке. Но главное — в варенье остается клетчатка, необходимая для хорошего пищеварения. Она помогает избежать резких скачков сахара в крови и дарит ощущение сытости надолго.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Апельсиновое варенье

Что делать с сахаром

Главный недостаток варенья — большое количество сахара. Чтобы сделать лакомство более полезным, специалисты рекомендуют:

Перетирать ягоды и фрукты с минимальным количеством сахара.

Готовить варенье без сахара (но хранить его в таком случае придется совсем недолго).

Что полезнее: варенье или джем

Эксперты Роскачества советуют выбирать варенье. При приготовлении джема продукты долго увариваются до однородного состояния, а значит, теряют больше витаминов. Чем короче термическая обработка, тем полезнее получается лакомство.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.



