Любимое многими варенье не только вкусное, но и полезное, особенно если приготовлено в домашних условиях. В отличие от фабричных сладостей, оно содержит витамины A, E и группы B, которые сохраняются даже при тепловой обработке. Но главное — в варенье остается клетчатка, необходимая для хорошего пищеварения. Она помогает избежать резких скачков сахара в крови и дарит ощущение сытости надолго.
Главный недостаток варенья — большое количество сахара. Чтобы сделать лакомство более полезным, специалисты рекомендуют:
Эксперты Роскачества советуют выбирать варенье. При приготовлении джема продукты долго увариваются до однородного состояния, а значит, теряют больше витаминов. Чем короче термическая обработка, тем полезнее получается лакомство.
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.