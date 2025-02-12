Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением

Любимый миллионами консервированный горошек, без которого сложно представить оливье и другие популярные салаты, может оказаться смертельно опасным. Врач Александр Мясников предупредил: в банках с зеленым горошком может содержаться токсин, провоцирующий ботулизм — опасное заболевание, способное привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу.
Главная проблема в том, что никакой контроль не дает 100% гарантии отсутствия ботулотоксина.
"Никакой гарантии никто вам не даст — ни бог, ни царь, ни герой. Шанс — он маленький, но есть", — подчеркнул специалист в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
Чтобы избежать отравления, врач рекомендует термически обрабатывать любые консервы. Например, тушить содержимое банки не менее 10 минут — высокая температура разрушает опасный токсин и делает продукт безопасным.
Консе́рвы — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
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Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.