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Хотите пить сок правильно? Тогда вам стоит знать, сколько минут у него есть, прежде чем он потеряет пользу

1:25
Еда

Многие уверены, что свежевыжатый сок — идеальный источник витаминов. Но как долго эти полезные вещества сохраняются? Ученые из Санкт-Петербурга провели исследование, чтобы выяснить, что происходит с витаминами после отжима.

Фрукты и сок
Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фрукты и сок

Что показали эксперименты

Специалисты изучили состав соков из апельсина, моркови, сельдерея и киви, измеряя уровень витаминов сразу после отжима и в течение 24 часов. Оказалось, что самые ценные вещества начинают разрушаться практически мгновенно:

  • Витамин С теряет до 70% своей активности уже через сутки.
  • Витамин В5 исчезает почти полностью спустя 12 часов.
  • Витамин А и бета-каротин остаются стабильными дольше, но тоже постепенно теряют эффективность.

Когда пить свежевыжатый сок

Если вы хотите получить максимум пользы, сок нужно пить сразу после приготовления. Через 3 часа его витаминная ценность уже существенно снижается, а через сутки многие витамины пропадают почти полностью.

Сколько сока можно пить в день

Эксперты напомнили, что даже свежие соки не могут заменить полноценное питание. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более 150 мл сока в день.

Уточнения

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур. Сок популярен практически во всех странах мира.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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