Хотите пить сок правильно? Тогда вам стоит знать, сколько минут у него есть, прежде чем он потеряет пользу

Многие уверены, что свежевыжатый сок — идеальный источник витаминов. Но как долго эти полезные вещества сохраняются? Ученые из Санкт-Петербурга провели исследование, чтобы выяснить, что происходит с витаминами после отжима.
Специалисты изучили состав соков из апельсина, моркови, сельдерея и киви, измеряя уровень витаминов сразу после отжима и в течение 24 часов. Оказалось, что самые ценные вещества начинают разрушаться практически мгновенно:
Если вы хотите получить максимум пользы, сок нужно пить сразу после приготовления. Через 3 часа его витаминная ценность уже существенно снижается, а через сутки многие витамины пропадают почти полностью.
Эксперты напомнили, что даже свежие соки не могут заменить полноценное питание. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более 150 мл сока в день.
Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур. Сок популярен практически во всех странах мира.
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Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.