Хотите пить сок правильно? Тогда вам стоит знать, сколько минут у него есть, прежде чем он потеряет пользу

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие уверены, что свежевыжатый сок — идеальный источник витаминов. Но как долго эти полезные вещества сохраняются? Ученые из Санкт-Петербурга провели исследование, чтобы выяснить, что происходит с витаминами после отжима.

Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фрукты и сок

Что показали эксперименты

Специалисты изучили состав соков из апельсина, моркови, сельдерея и киви, измеряя уровень витаминов сразу после отжима и в течение 24 часов. Оказалось, что самые ценные вещества начинают разрушаться практически мгновенно:

Витамин С теряет до 70% своей активности уже через сутки.

Витамин В5 исчезает почти полностью спустя 12 часов.

Витамин А и бета-каротин остаются стабильными дольше, но тоже постепенно теряют эффективность.

Когда пить свежевыжатый сок

Если вы хотите получить максимум пользы, сок нужно пить сразу после приготовления. Через 3 часа его витаминная ценность уже существенно снижается, а через сутки многие витамины пропадают почти полностью.

Сколько сока можно пить в день

Эксперты напомнили, что даже свежие соки не могут заменить полноценное питание. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более 150 мл сока в день.

Уточнения

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур. Сок популярен практически во всех странах мира.

