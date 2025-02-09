Брокколи станет в разы полезнее — достаточно добавить в блюдо эту приправу

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Известная своими полезными свойствами брокколи может потерять значительную часть питательных веществ при термической обработке. Однако эксперты нашли простой способ сохранить её натуральную ценность.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ брокколи

Кулинарная обработка способна значительно снижать пользу некоторых овощей, включая брокколи, брюссельскую капусту и репу. Решение простое – использовать молотую горчицу для восстановления утраченной пищевой ценности.

Биолог Патрик Ши объясняет: ключевой фермент мирозиназа в брокколи становится крайне уязвимым при высоких температурах. Его активация происходит только при особом взаимодействии с молекулами, например, глюкозинолатами, что запускает процесс образования полезных соединений. Суть научного открытия заключается в том, что правильное сочетание ингредиентов может сохранить целебный потенциал овоща даже после термической обработки.

Тепловая обработка может полностью лишить брокколи целебных свойств, которые помогают бороться с серьезными заболеваниями: сердечно-сосудистыми проблемами, нарушениями работы почек, офтальмологическими рисками, онкологией и сахарным диабетом.

Спасти ситуацию поможет обычная горчица. Добавив всего одну чайную ложку молотых горчичных семян в готовое блюдо, можно "реанимировать" полезные свойства овоща. Специя восстанавливает уровень мирозиназы, которая не разрушается при низкотемпературной обработке.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

