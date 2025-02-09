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Брокколи станет в разы полезнее — достаточно добавить в блюдо эту приправу

1:33
Еда

Известная своими полезными свойствами брокколи может потерять значительную часть питательных веществ при термической обработке. Однако эксперты нашли простой способ сохранить её натуральную ценность.

брокколи
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
брокколи

Кулинарная обработка способна значительно снижать пользу некоторых овощей, включая брокколи, брюссельскую капусту и репу. Решение простое – использовать молотую горчицу для восстановления утраченной пищевой ценности.

Биолог Патрик Ши объясняет: ключевой фермент мирозиназа в брокколи становится крайне уязвимым при высоких температурах. Его активация происходит только при особом взаимодействии с молекулами, например, глюкозинолатами, что запускает процесс образования полезных соединений. Суть научного открытия заключается в том, что правильное сочетание ингредиентов может сохранить целебный потенциал овоща даже после термической обработки.

Тепловая обработка может полностью лишить брокколи целебных свойств, которые помогают бороться с серьезными заболеваниями: сердечно-сосудистыми проблемами, нарушениями работы почек, офтальмологическими рисками, онкологией и сахарным диабетом.

Спасти ситуацию поможет обычная горчица. Добавив всего одну чайную ложку молотых горчичных семян в готовое блюдо, можно "реанимировать" полезные свойства овоща. Специя восстанавливает уровень мирозиназы, которая не разрушается при низкотемпературной обработке.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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