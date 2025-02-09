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Забудьте о вредных закусках: 5 полезных чипсов, которые стоит попробовать

1:47
Еда

Чипсы – это вкусно, но часто вредно. Впрочем, не все закуски, предлагаемые в магазинах, полны соли, консервантов и жиров. Существуют и более здоровые альтернативы.

фруктовые чипсы
Фото: freepik by stockking
фруктовые чипсы

Диетолог Бреннон Блаунт в интервью изданию Real Simple поделился шестью полезными заменами картофельным чипсам. Эти варианты не только безопасны для здоровья, но и помогают быстрее насытиться, поддерживая оптимальный вес и обеспечивая организм белком, клетчаткой, витаминами и минералами.

Почему обычные чипсы подвержены критике? Они часто содержат избыток соли, искусственные добавки и канцерогены из-за обжаривания в масле. Однако это можно исправить. Многие чипсы изготавливаются не только из картофеля, но и из других корнеплодов, таких как батат и свекла, что позволяет сохранить больше питательных веществ. Выбирайте запеченные или сушеные варианты, чтобы избежать трансжиров.

Другой интересный вариант – чипсы из нута, богатые белком. Обращайте внимание на варианты с минимум 3 г белка и 2 г клетчатки на порцию. Чечевичные чипсы – еще один отличный выбор с низким гликемическим индексом.

Также можно найти снеки из киноа, свободные от глютена, что делает их идеальными для людей с непереносимостью. Они обеспечивают достаточное количество белка и аминокислот.

Наконец, обратите внимание на чипсы из сушеных фруктов и ягод без добавленного сахара. Они содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями, защищают клетки от повреждений и укрепляют иммунную систему.

Уточнения

Канцероге́н (от лат. cancer — рак и др.-греч. γεννάω — рождаю) — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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