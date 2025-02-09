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Эстрагон: вкусная приправа или природное лекарство

3:20
Еда

Эстрагон, или тархун, — это не просто ароматная приправа, а настоящее природное лекарство. Он усиливает аппетит, благотворно влияет на пищеварение и даже поддерживает здоровье сердца. Но что делает его таким особенным?

Тархун
Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тархун

Что такое эстрагон

Тархун — это многолетнее растение из рода полыней семейства сложноцветных. Хотя он родом из Восточной Европы и Азии, его можно встретить и в Северной Америке. В России эстрагон растет в европейской части, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

Несмотря на принадлежность к полыни, у тархуна приятный пряный аромат и пикантный вкус. Он активно используется в кулинарии: идеально сочетается с мясом, овощами, добавляется в соусы и напитки, используется при засолке и консервировании. Особенно любят его во Франции, где он является важной частью традиционной кухни.

Маленький дракон в мире пряностей

Название Artemisia dracunculus переводится с латыни как "маленький дракон". Такое прозвище эстрагон получил из-за формы своих корней, напоминающих это мифическое существо.

Эстрагон в истории

Первые упоминания о тархуне относятся к X веку. Считается, что монголы завезли его в Европу. В Средние века ему приписывали чудодейственные свойства: тархун использовали для лечения укусов змей, насекомых, бешеных собак, а также от икоты, ревматизма и зубной боли.

Сегодня его полезные свойства подтверждены наукой. В составе растения есть каротин, алкалоиды, флавоноиды, кумарины, аскорбиновая кислота и эфирные масла, оказывающие благотворное воздействие на организм.

Полезные свойства тархуна

Эстрагон — это не только кулинарная находка, но и природный целитель. Его действие на организм многогранно:

  • Улучшает пищеварение, стимулируя выработку желудочного сока и повышая аппетит.
  • Способствует нормализации работы кишечника, снижая риск заболеваний и проблем с усвоением питательных веществ.
  • Оказывает мягкое успокаивающее воздействие и помогает нормализовать сон.
  • Поддерживает женское здоровье, регулируя деятельность желез внутренней секреции.
  • Укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижая риск образования тромбов.
  • Эфирное масло эстрагона обладает антимикробными свойствами и улучшает кровоток.
  • Стимулирует работу нервной, эндокринной и пищеварительной систем. Используется в ароматерапии и массажных маслах.

Важные предостережения

Несмотря на многочисленные полезные свойства, тархун не всегда безопасен. Чрезмерное употребление может вызвать тошноту, рвоту, судороги и даже потерю сознания. Он противопоказан при эпилепсии, обострении желудочно-кишечных заболеваний, а также детям и беременным женщинам.

Эстрагон — это не только пряность с утонченным вкусом, но и природное средство, помогающее поддерживать здоровье. Главное — употреблять его в меру и учитывать возможные противопоказания.

Уточнения

Полы́нь эстраго́нная, или эстраго́н, или тарху́н, также драконья трава, драконова полынь (лат. Artemísia dracúnculus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Полынь семейства Астровые или Сложноцветные (Asteraceae).

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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