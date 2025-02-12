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Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают

4:29
Еда

Бекон — это не просто популярный ингредиент для завтрака, но и продукт с богатой историей и множеством разновидностей. Однако вокруг него ведётся много споров: кто-то считает бекон незаменимым деликатесом, а другие боятся его из-за высокой жирности и консервантов. Разбираемся, что представляет собой бекон, чем он отличается от сала и можно ли включать его в здоровый рацион.

бекон
Фото: Freepik by Racool_studio is licensed under Рublic domain
бекон

Что такое бекон

Бекон — это засоленная или копчёная свинина, в которой чередуются слои мяса и жира. Его производят из спинной, брюшной или боковой части свиньи, чаще всего молодого возраста (5-6 месяцев).

Историки предполагают, что бекон появился в Китае, а позже распространился по Европе, особенно во времена Римской империи. Само слово bacon произошло от старофранцузского bacun и древневерхненемецкого bacho, что означает "спина".

Какие виды бекона бывают

Бекон различается по способу обработки:
— Солёный — выдержанный в соли без копчения.
— Копчёный — с насыщенным ароматом дыма.
— Вяленый — выдержанный несколько месяцев для особенного вкуса.

Кроме того, существуют региональные разновидности:
— Американский бекон — полоски из свиной грудинки, которые становятся хрустящими при жарке.
— Канадский бекон — толстые ломтики свиной корейки, похожие на ветчину.
— Гуанчале — итальянский бекон из щековины, популярный в рецепте пасты "Карбонара".
— Панчетта — нежный итальянский бекон с насыщенным ореховым вкусом.
— Прошутто — вяленая свинина, которую едят без термической обработки.
— Китайский лап юк — бекон, вымоченный в рисовом вине с пряностями.

Чем бекон отличается от сала

Хотя бекон и сало получаются из одной части туши, это разные продукты:
— Сало — это чистый жир, который можно засаливать, коптить или перетапливать в смалец.
— Бекон — это чередование мяса и жира, прошедшее засолку, копчение или вяление.

Также с беконом часто путают шпик — это уже готовый продукт, который может быть солёным или копчёным. Иногда его относят к одному из видов бекона.

Полезен ли бекон для здоровья

Бекон содержит полезные жиры, включая омега‑3 и омега‑6, а также белок, который важен для мышц. Однако у него есть и минусы.

100 г бекона содержат:
— Белки — 35,7 г
— Жиры — 43,3 г
— Углеводы — 1,35 г
— Калории — 548 ккал

Почему бекон вреден

— В 2015 году Международное агентство по изучению рака (IARC) включило переработанное мясо (включая бекон) в список канцерогенов группы 1.
— Исследования связывают избыточное потребление бекона с риском рака желудка и кишечника.
— Высокое содержание насыщенных жиров может привести к повышению холестерина и сердечно-сосудистым заболеваниям.
— В беконе содержатся нитриты и нитраты, которые могут негативно влиять на здоровье.

Какой безопасный объём потребления бекона

Врачи рекомендуют не превышать 500 г красного и переработанного мяса в неделю. Это около:
— 2 ломтиков бекона в день,
— 3 ломтиков ветчины,
— 1 небольшого бургера.

Чтобы сделать рацион более здоровым, можно заменить бекон тунцом, курицей барбекю, грибами или баклажанами.

Что можно приготовить из бекона

Бекон — универсальный ингредиент, который добавляют в разные блюда:
— Пасту "Карбонара" и другие итальянские рецепты.
— Супы и чаудеры с копчёным вкусом.
— Запечённый картофель и батат с беконом.
— Рулетики из бекона с ананасом для любителей необычных сочетаний.
— Сэндвичи и бургеры с беконом.
— Драники и омлеты с добавлением бекона.
— Джем из бекона — необычное сочетание бекона с карамелизированным луком, уксусом и специями.

Так что, несмотря на спорную пользу бекона, он остаётся важным ингредиентом мировой кухни. Главное — употреблять его в меру.

Уточнения

Беко́н — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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