Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают

4:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Бекон — это не просто популярный ингредиент для завтрака, но и продукт с богатой историей и множеством разновидностей. Однако вокруг него ведётся много споров: кто-то считает бекон незаменимым деликатесом, а другие боятся его из-за высокой жирности и консервантов. Разбираемся, что представляет собой бекон, чем он отличается от сала и можно ли включать его в здоровый рацион.

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Что такое бекон

Бекон — это засоленная или копчёная свинина, в которой чередуются слои мяса и жира. Его производят из спинной, брюшной или боковой части свиньи, чаще всего молодого возраста (5-6 месяцев).

Историки предполагают, что бекон появился в Китае, а позже распространился по Европе, особенно во времена Римской империи. Само слово bacon произошло от старофранцузского bacun и древневерхненемецкого bacho, что означает "спина".

Какие виды бекона бывают

Бекон различается по способу обработки:

— Солёный — выдержанный в соли без копчения.

— Копчёный — с насыщенным ароматом дыма.

— Вяленый — выдержанный несколько месяцев для особенного вкуса.

Кроме того, существуют региональные разновидности:

— Американский бекон — полоски из свиной грудинки, которые становятся хрустящими при жарке.

— Канадский бекон — толстые ломтики свиной корейки, похожие на ветчину.

— Гуанчале — итальянский бекон из щековины, популярный в рецепте пасты "Карбонара".

— Панчетта — нежный итальянский бекон с насыщенным ореховым вкусом.

— Прошутто — вяленая свинина, которую едят без термической обработки.

— Китайский лап юк — бекон, вымоченный в рисовом вине с пряностями.

Чем бекон отличается от сала

Хотя бекон и сало получаются из одной части туши, это разные продукты:

— Сало — это чистый жир, который можно засаливать, коптить или перетапливать в смалец.

— Бекон — это чередование мяса и жира, прошедшее засолку, копчение или вяление.

Также с беконом часто путают шпик — это уже готовый продукт, который может быть солёным или копчёным. Иногда его относят к одному из видов бекона.

Полезен ли бекон для здоровья

Бекон содержит полезные жиры, включая омега‑3 и омега‑6, а также белок, который важен для мышц. Однако у него есть и минусы.

100 г бекона содержат:

— Белки — 35,7 г

— Жиры — 43,3 г

— Углеводы — 1,35 г

— Калории — 548 ккал

Почему бекон вреден

— В 2015 году Международное агентство по изучению рака (IARC) включило переработанное мясо (включая бекон) в список канцерогенов группы 1.

— Исследования связывают избыточное потребление бекона с риском рака желудка и кишечника.

— Высокое содержание насыщенных жиров может привести к повышению холестерина и сердечно-сосудистым заболеваниям.

— В беконе содержатся нитриты и нитраты, которые могут негативно влиять на здоровье.

Какой безопасный объём потребления бекона

Врачи рекомендуют не превышать 500 г красного и переработанного мяса в неделю. Это около:

— 2 ломтиков бекона в день,

— 3 ломтиков ветчины,

— 1 небольшого бургера.

Чтобы сделать рацион более здоровым, можно заменить бекон тунцом, курицей барбекю, грибами или баклажанами.

Что можно приготовить из бекона

Бекон — универсальный ингредиент, который добавляют в разные блюда:

— Пасту "Карбонара" и другие итальянские рецепты.

— Супы и чаудеры с копчёным вкусом.

— Запечённый картофель и батат с беконом.

— Рулетики из бекона с ананасом для любителей необычных сочетаний.

— Сэндвичи и бургеры с беконом.

— Драники и омлеты с добавлением бекона.

— Джем из бекона — необычное сочетание бекона с карамелизированным луком, уксусом и специями.

Так что, несмотря на спорную пользу бекона, он остаётся важным ингредиентом мировой кухни. Главное — употреблять его в меру.

Уточнения

Беко́н — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.



