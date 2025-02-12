Теперь ем хлеб и не боюсь поправиться — просто выбрала правильный

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди, желающие сбросить вес, в первую очередь отказываются от хлеба. Однако делать этого вовсе не обязательно. Хлеб — это не только привычный продукт, но и источник важных питательных веществ, которые могут быть полезны даже при соблюдении диеты.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain диета

Можно ли есть хлеб при похудении

Нутрициолог Юлия Хлопова отметила, что хлеб — один из древнейших продуктов питания, который человечество употребляет уже тысячи лет. Исключать его из рациона без объективных причин не стоит, так как он не является основным виновником набора лишнего веса.

Этот продукт может быть ценным источником:

— Медленных углеводов, которые обеспечивают организм энергией.

— Клетчатки, способствующей нормальному пищеварению.

— Витаминов группы B, необходимых для нервной системы.

— Магния и железа, поддерживающих обмен веществ.

Какой хлеб лучше выбрать

При диете важно не просто есть хлеб, а подбирать его правильно. Наиболее полезными вариантами станут:

— Цельнозерновой хлеб — содержит больше клетчатки, улучшает пищеварение и дольше сохраняет чувство сытости.

— Бездрожжевой хлеб — облегчает работу желудочно-кишечного тракта и снижает риск вздутия.

— Хлеб из муки грубого помола — помогает контролировать уровень сахара в крови и предотвращает резкие скачки глюкозы.

Благодаря таким свойствам организм получает достаточно энергии для работы и физических нагрузок, а чувство насыщения длится дольше.

Почему не стоит полностью исключать хлеб

Полный отказ от хлеба может привести к повышенной раздражительности, стрессу и даже пищевым срывам.

"Кроме того, он [хлеб] приносит эмоциональный комфорт — полное исключение хлеба часто приводит к стрессу и срывам", — отметила нутрициолог.

Таким образом, хлеб можно включать в рацион даже при похудении, если выбирать правильные его виды и контролировать количество.

Уточнения

Нутрициоло́гия — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

