Теперь ем хлеб и не боюсь поправиться — просто выбрала правильный

Многие люди, желающие сбросить вес, в первую очередь отказываются от хлеба. Однако делать этого вовсе не обязательно. Хлеб — это не только привычный продукт, но и источник важных питательных веществ, которые могут быть полезны даже при соблюдении диеты.
Нутрициолог Юлия Хлопова отметила, что хлеб — один из древнейших продуктов питания, который человечество употребляет уже тысячи лет. Исключать его из рациона без объективных причин не стоит, так как он не является основным виновником набора лишнего веса.
— Медленных углеводов, которые обеспечивают организм энергией.
— Клетчатки, способствующей нормальному пищеварению.
— Витаминов группы B, необходимых для нервной системы.
— Магния и железа, поддерживающих обмен веществ.
При диете важно не просто есть хлеб, а подбирать его правильно. Наиболее полезными вариантами станут:
— Цельнозерновой хлеб — содержит больше клетчатки, улучшает пищеварение и дольше сохраняет чувство сытости.
— Бездрожжевой хлеб — облегчает работу желудочно-кишечного тракта и снижает риск вздутия.
— Хлеб из муки грубого помола — помогает контролировать уровень сахара в крови и предотвращает резкие скачки глюкозы.
Благодаря таким свойствам организм получает достаточно энергии для работы и физических нагрузок, а чувство насыщения длится дольше.
Полный отказ от хлеба может привести к повышенной раздражительности, стрессу и даже пищевым срывам.
"Кроме того, он [хлеб] приносит эмоциональный комфорт — полное исключение хлеба часто приводит к стрессу и срывам", — отметила нутрициолог.
Таким образом, хлеб можно включать в рацион даже при похудении, если выбирать правильные его виды и контролировать количество.
Нутрициоло́гия — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.
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