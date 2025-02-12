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Моем или чистим? Разбираемся, как правильно подготовить шампиньоны

Еда

Многие уверены, что перед приготовлением шампиньоны нужно обязательно очищать от кожицы. Но на самом деле это не всегда необходимо. Разбираемся, когда чистка грибов действительно нужна, а когда можно просто их помыть.

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Обязательно ли чистить шампиньоны

Нет, шампиньоны не требуют обязательной чистки. Их можно использовать целиком, и это никак не влияет на вкус блюда. В отличие от других грибов, шампиньоны не имеют жёсткой или горькой кожицы, поэтому удалять её необязательно.

Достаточно просто промыть грибы под струёй воды или протереть влажной салфеткой, чтобы убрать пыль и мелкий мусор. Однако не стоит замачивать шампиньоны — они быстро впитывают влагу и могут потерять текстуру.

Когда стоит почистить шампиньоны

— Если грибы немного залежались, и на шляпках появились тёмные пятна.
— Если кожица слегка подсохла или потеряла привлекательный вид.
— Если шампиньоны используются для изысканных блюд, где важна идеальная эстетика.

При этом не стоит пытаться очистить испорченные шампиньоны — если грибы стали слизкими, липкими или имеют неприятный запах, их лучше выбросить.

Как чистить шампиньоны от кожицы

— Осторожно подденьте край кожицы ножом или пальцами со стороны ножки.
— Потяните кожу вверх в сторону середины шляпки.
— Кожица должна сходить тонким слоем.
— Можно очищать только потемневшие места, а не снимать всю кожицу.

Если срез ножки грибов подсох или потемнел, его тоже лучше слегка срезать перед приготовлением.

Таким образом, шампиньоны можно готовить без чистки, а при необходимости — просто убрать внешние дефекты, не тратя время на полное удаление кожицы.

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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