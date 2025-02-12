Казан, вок, сковорода — как правильно подготовить посуду к первому использованию

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Чугунная и стальная посуда нуждается в правильной обработке перед первым использованием. Прокаливание удаляет техническую смазку, создаёт антипригарное покрытие и защищает металл от ржавчины. Разбираемся, как обжечь казан, сковороду и вок разными способами.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky сковородка

Зачем обжигать казан, сковороду или вок

При производстве металлическую посуду покрывают техническим маслом, чтобы защитить её от коррозии. Эта плёнка не должна попадать в пищу, поэтому перед использованием посуду необходимо прокалить.

Обжиг лучше проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении — при выгорании масла образуется много дыма.

Что важно знать перед обжигом

— Прокаливание проходит в два этапа: выжигание технического масла и обработка растительным маслом.

— Для промасливания лучше выбирать льняное или кунжутное масло. Можно использовать подсолнечное, оливковое или даже смалец.

— После каждого использования посуду нельзя мыть с агрессивными моющими средствами — это разрушает защитное покрытие.

— Не охлаждайте горячую посуду холодной водой — это может привести к появлению трещин.

— После промасливания нельзя передерживать масло на огне. Как только появляется белый дым, нагрев нужно выключать.

Как обжечь казан

Казан можно прокалить на плите, в духовке или на открытом огне.

— На плите

Поставьте пустой казан на максимальный огонь.

Когда стенки станут светлыми и масло выгорит, влейте 100-150 мл растительного масла.

Кистью распределите масло по всей поверхности.

Меняйте масло 3 раза, после чего дайте казану остыть.

— С солью

Насыпьте в казан 3-4 кг крупной соли и нагревайте, пока соль не потемнеет.

Удалите соль, затем обработайте казан маслом.

— В духовке

Разогрейте духовку до 200 °C и поставьте туда казан на 3 часа.

Затем достаньте, обработайте маслом и снова прогрейте 20 минут.

— На костре

Установите казан над огнём, поворачивайте его, пока он полностью не очистится от масла.

Обработайте маслом, затем обжарьте в нём лук или картофель, чтобы убрать металлический привкус.

Как обжечь чугунную сковороду

— На плите

Насыпьте толстый слой соли, прокаливайте на среднем огне 20-25 минут.

Высыпьте потемневшую соль, протрите сковороду.

Обильно смажьте маслом, слейте излишки, промокните бумажной салфеткой.

— В духовке

Разогрейте до 200 °C, поставьте сковороду на 3 часа.

Затем достаньте, обильно смажьте маслом и снова прогрейте 60 минут.

После остывания промойте водой без моющего средства.

Как обжечь вок

— Вок из чугуна обрабатывают так же, как чугунную сковороду.

— Вок из углеродистой стали прокаливают в несколько этапов:

Разогревают в духовке при 200 °C в течение 5-7 минут.

Затем ставят на плиту, смазывают растительным маслом и прокаливают 5-7 минут.

Процедуру повторяют 3 раза.

Как правильно хранить чугунную посуду

— Храните посуду в сухом, хорошо вентилируемом месте.

— После мытья вытирайте насухо, чтобы избежать ржавчины.

— Не оставляйте пищу в чугунной посуде — металл впитывает запахи.

— Периодически повторяйте прокаливание маслом, чтобы обновлять защитное покрытие.

Правильный обжиг продлит срок службы посуды и сделает её полностью безопасной для готовки!

Уточнения

Каза́н — традиционный восточный литой металлический котёл с полукруглым дном для приготовления пищи.



