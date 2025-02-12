Казан, вок, сковорода — как правильно подготовить посуду к первому использованию

Чугунная и стальная посуда нуждается в правильной обработке перед первым использованием. Прокаливание удаляет техническую смазку, создаёт антипригарное покрытие и защищает металл от ржавчины. Разбираемся, как обжечь казан, сковороду и вок разными способами.
При производстве металлическую посуду покрывают техническим маслом, чтобы защитить её от коррозии. Эта плёнка не должна попадать в пищу, поэтому перед использованием посуду необходимо прокалить.
Обжиг лучше проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении — при выгорании масла образуется много дыма.
— Прокаливание проходит в два этапа: выжигание технического масла и обработка растительным маслом.
— Для промасливания лучше выбирать льняное или кунжутное масло. Можно использовать подсолнечное, оливковое или даже смалец.
— После каждого использования посуду нельзя мыть с агрессивными моющими средствами — это разрушает защитное покрытие.
— Не охлаждайте горячую посуду холодной водой — это может привести к появлению трещин.
— После промасливания нельзя передерживать масло на огне. Как только появляется белый дым, нагрев нужно выключать.
Казан можно прокалить на плите, в духовке или на открытом огне.
— На плите
— С солью
— В духовке
— На костре
— На плите
— В духовке
— Вок из чугуна обрабатывают так же, как чугунную сковороду.
— Вок из углеродистой стали прокаливают в несколько этапов:
— Храните посуду в сухом, хорошо вентилируемом месте.
— После мытья вытирайте насухо, чтобы избежать ржавчины.
— Не оставляйте пищу в чугунной посуде — металл впитывает запахи.
— Периодически повторяйте прокаливание маслом, чтобы обновлять защитное покрытие.
Правильный обжиг продлит срок службы посуды и сделает её полностью безопасной для готовки!
Каза́н — традиционный восточный литой металлический котёл с полукруглым дном для приготовления пищи.
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