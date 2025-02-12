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Казан, вок, сковорода — как правильно подготовить посуду к первому использованию

3:49
Еда

Чугунная и стальная посуда нуждается в правильной обработке перед первым использованием. Прокаливание удаляет техническую смазку, создаёт антипригарное покрытие и защищает металл от ржавчины. Разбираемся, как обжечь казан, сковороду и вок разными способами.

сковородка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
сковородка

Зачем обжигать казан, сковороду или вок

При производстве металлическую посуду покрывают техническим маслом, чтобы защитить её от коррозии. Эта плёнка не должна попадать в пищу, поэтому перед использованием посуду необходимо прокалить.

Обжиг лучше проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении — при выгорании масла образуется много дыма.

Что важно знать перед обжигом

— Прокаливание проходит в два этапа: выжигание технического масла и обработка растительным маслом.
— Для промасливания лучше выбирать льняное или кунжутное масло. Можно использовать подсолнечное, оливковое или даже смалец.
— После каждого использования посуду нельзя мыть с агрессивными моющими средствами — это разрушает защитное покрытие.
— Не охлаждайте горячую посуду холодной водой — это может привести к появлению трещин.
— После промасливания нельзя передерживать масло на огне. Как только появляется белый дым, нагрев нужно выключать.

Как обжечь казан

Казан можно прокалить на плите, в духовке или на открытом огне.

На плите

  • Поставьте пустой казан на максимальный огонь.
  • Когда стенки станут светлыми и масло выгорит, влейте 100-150 мл растительного масла.
  • Кистью распределите масло по всей поверхности.
  • Меняйте масло 3 раза, после чего дайте казану остыть.

С солью

  • Насыпьте в казан 3-4 кг крупной соли и нагревайте, пока соль не потемнеет.
  • Удалите соль, затем обработайте казан маслом.

В духовке

  • Разогрейте духовку до 200 °C и поставьте туда казан на 3 часа.
  • Затем достаньте, обработайте маслом и снова прогрейте 20 минут.

На костре

  • Установите казан над огнём, поворачивайте его, пока он полностью не очистится от масла.
  • Обработайте маслом, затем обжарьте в нём лук или картофель, чтобы убрать металлический привкус.

Как обжечь чугунную сковороду

На плите

  • Насыпьте толстый слой соли, прокаливайте на среднем огне 20-25 минут.
  • Высыпьте потемневшую соль, протрите сковороду.
  • Обильно смажьте маслом, слейте излишки, промокните бумажной салфеткой.

В духовке

  • Разогрейте до 200 °C, поставьте сковороду на 3 часа.
  • Затем достаньте, обильно смажьте маслом и снова прогрейте 60 минут.
  • После остывания промойте водой без моющего средства.

Как обжечь вок

— Вок из чугуна обрабатывают так же, как чугунную сковороду.
— Вок из углеродистой стали прокаливают в несколько этапов:

  • Разогревают в духовке при 200 °C в течение 5-7 минут.
  • Затем ставят на плиту, смазывают растительным маслом и прокаливают 5-7 минут.
  • Процедуру повторяют 3 раза.

Как правильно хранить чугунную посуду

— Храните посуду в сухом, хорошо вентилируемом месте.
— После мытья вытирайте насухо, чтобы избежать ржавчины.
— Не оставляйте пищу в чугунной посуде — металл впитывает запахи.
— Периодически повторяйте прокаливание маслом, чтобы обновлять защитное покрытие.

Правильный обжиг продлит срок службы посуды и сделает её полностью безопасной для готовки!

Уточнения

Каза́н — традиционный восточный литой металлический котёл с полукруглым дном для приготовления пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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