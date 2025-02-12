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Как аккуратно есть мидии, чтобы не испачкаться? Эти хитрости вам помогут

1:45
Еда

Мидии — изысканный морепродукт, но их подача в раковинах может вызвать затруднения. Разбираемся, как легко и красиво съесть мидии, не испытывая неудобств.

Шашлык из мидий
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык из мидий

Как едят мидии в раковинах

Если с маринованными и замороженными мидиями всё просто — они уже очищены и готовы к употреблению, то мидии в створках требуют определённого подхода.

Мидии подают в пасте, ризотто, паэлье и других блюдах. При правильном приготовлении створки моллюсков раскрываются сами, поэтому вам остаётся только аккуратно достать мясо. В ресторанах к мидиям часто приносят перчатки или воду с лимоном для ополаскивания рук.

Есть несколько проверенных способов, как аккуратно извлечь мидии.

С помощью одной створки

— Раскройте мидию и отделите одну створку от другой.
— Держите створку с мясом в одной руке, а пустой створкой подденьте моллюска, как ложкой.
— Используйте ту же створку для всех остальных мидий.

С помощью пустой раковины

— Освободите одну раковину и используйте её как щипцы, захватывая мясо других мидий.
— Такой способ удобен, если мидий много, а приборов нет.

Вилкой

— Раздвиньте створки и подденьте мидию вилкой.
— Можно насадить мясо на зубцы, обмакнуть в соус или сочетать с пастой.
— Это наиболее элегантный способ, который подходит для ресторанов.

Просто руками

— Откройте раковину руками, поднесите ко рту и съешьте мясо прямо оттуда.
— Створкой можно зачерпнуть немного бульона или соуса для усиления вкуса.

Выбирайте удобный способ и наслаждайтесь вкусом морепродукта!

Уточнения

Ми́дии — род морских двустворчатых моллюсков из семейства митилид (Mytilidae). Известны в ископаемом виде. Типовой вид — Mytilus edulis Linnaeus, 1758. Некоторые виды характеризует космополитическое распространение. Размеры от средних до крупных.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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