Как аккуратно есть мидии, чтобы не испачкаться? Эти хитрости вам помогут

Мидии — изысканный морепродукт, но их подача в раковинах может вызвать затруднения. Разбираемся, как легко и красиво съесть мидии, не испытывая неудобств.
Если с маринованными и замороженными мидиями всё просто — они уже очищены и готовы к употреблению, то мидии в створках требуют определённого подхода.
Мидии подают в пасте, ризотто, паэлье и других блюдах. При правильном приготовлении створки моллюсков раскрываются сами, поэтому вам остаётся только аккуратно достать мясо. В ресторанах к мидиям часто приносят перчатки или воду с лимоном для ополаскивания рук.
Есть несколько проверенных способов, как аккуратно извлечь мидии.
— Раскройте мидию и отделите одну створку от другой.
— Держите створку с мясом в одной руке, а пустой створкой подденьте моллюска, как ложкой.
— Используйте ту же створку для всех остальных мидий.
— Освободите одну раковину и используйте её как щипцы, захватывая мясо других мидий.
— Такой способ удобен, если мидий много, а приборов нет.
— Раздвиньте створки и подденьте мидию вилкой.
— Можно насадить мясо на зубцы, обмакнуть в соус или сочетать с пастой.
— Это наиболее элегантный способ, который подходит для ресторанов.
— Откройте раковину руками, поднесите ко рту и съешьте мясо прямо оттуда.
— Створкой можно зачерпнуть немного бульона или соуса для усиления вкуса.
Выбирайте удобный способ и наслаждайтесь вкусом морепродукта!
Ми́дии — род морских двустворчатых моллюсков из семейства митилид (Mytilidae). Известны в ископаемом виде. Типовой вид — Mytilus edulis Linnaeus, 1758. Некоторые виды характеризует космополитическое распространение. Размеры от средних до крупных.
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