Теперь не боюсь испортить рис — знаю, как его спасти в любой ситуации

Рис — универсальный продукт, но его легко испортить в процессе готовки. Недоваренный, переваренный, подгоревший или пересоленный — все эти ошибки можно исправить, если знать правильные методы.
Если рис на дне кастрюли стал золотисто-коричневым, это не страшно — в некоторых кухнях мира такой эффект даже специально создают. В Корее есть блюдо "нурунджи" — поджаренный рис в виде лепёшки, а в Испании в паэлье ценится хрустящий нижний слой — "сокаррат".
— Если запах гари не слишком сильный, используйте подгоревший рис для жареного блюда. Добавьте масло, курицу, овощи или морепродукты — получится вариация китайского жареного риса.
— Чтобы аккуратно достать рис, налейте немного горячей воды и соскребите зёрна деревянной ложкой.
Причины могут быть разными: слишком сильный огонь, недостаточное количество воды.
Как исправить:
— Влейте полстакана воды, накройте крышкой и варите на умеренном огне, пока жидкость не впитается.
— Если рис частично готов, попробуйте пропарить его, укрыв кастрюлю полотенцем на 10 минут.
Рис превратился в липкую массу, а должен быть рассыпчатым?
— Промойте под холодной водой — это удалит излишки крахмала.
— Разложите на противне и подсушите в духовке при 180 ℃ в течение 10 минут.
— Добавьте немного растительного масла и аккуратно перемешайте — это поможет рисинкам отлипнуть друг от друга.
— Используйте переваренный рис для новых блюд: приготовьте ризотто, молочную кашу или жареный рис.
Если после варки осталась лишняя жидкость:
— Откиньте рис на сито, чтобы стёк лишний отвар.
— Верните в кастрюлю и накройте полотенцем на 5 минут для дополнительного пропаривания.
Пересоленный рис не обязательно выбрасывать. Вот что можно сделать:
— Промыть водой — часть соли уйдёт.
— Потушить или пожарить с овощами и мясом, разбавляя вкус.
— Сварить новую порцию без соли и смешать с пересоленным рисом.
Используя эти методы, можно спасти даже самый неудачный рис и превратить его в вкусное блюдо.
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