Теперь не боюсь испортить рис — знаю, как его спасти в любой ситуации

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис — универсальный продукт, но его легко испортить в процессе готовки. Недоваренный, переваренный, подгоревший или пересоленный — все эти ошибки можно исправить, если знать правильные методы.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Если рис подгорел

Если рис на дне кастрюли стал золотисто-коричневым, это не страшно — в некоторых кухнях мира такой эффект даже специально создают. В Корее есть блюдо "нурунджи" — поджаренный рис в виде лепёшки, а в Испании в паэлье ценится хрустящий нижний слой — "сокаррат".

Что можно сделать:

— Если запах гари не слишком сильный, используйте подгоревший рис для жареного блюда. Добавьте масло, курицу, овощи или морепродукты — получится вариация китайского жареного риса.

— Чтобы аккуратно достать рис, налейте немного горячей воды и соскребите зёрна деревянной ложкой.

Если рис недоварен

Причины могут быть разными: слишком сильный огонь, недостаточное количество воды.

Как исправить:

— Влейте полстакана воды, накройте крышкой и варите на умеренном огне, пока жидкость не впитается.

— Если рис частично готов, попробуйте пропарить его, укрыв кастрюлю полотенцем на 10 минут.

Если рис переварен

Рис превратился в липкую массу, а должен быть рассыпчатым?

Что делать:

— Промойте под холодной водой — это удалит излишки крахмала.

— Разложите на противне и подсушите в духовке при 180 ℃ в течение 10 минут.

— Добавьте немного растительного масла и аккуратно перемешайте — это поможет рисинкам отлипнуть друг от друга.

— Используйте переваренный рис для новых блюд: приготовьте ризотто, молочную кашу или жареный рис.

Если рис водянистый

Если после варки осталась лишняя жидкость:

— Откиньте рис на сито, чтобы стёк лишний отвар.

— Верните в кастрюлю и накройте полотенцем на 5 минут для дополнительного пропаривания.

Если рис пересолен

Пересоленный рис не обязательно выбрасывать. Вот что можно сделать:

— Промыть водой — часть соли уйдёт.

— Потушить или пожарить с овощами и мясом, разбавляя вкус.

— Сварить новую порцию без соли и смешать с пересоленным рисом.

Используя эти методы, можно спасти даже самый неудачный рис и превратить его в вкусное блюдо.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



