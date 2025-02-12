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Теперь не ем консервы без этой важной процедуры — иначе слишком рискованно

1:33
Еда

Доктор Александр Мясников не раз предупреждал: домашние консервы могут быть смертельно опасны. Причина в ботулотоксине — сильнейшем яде, который образуется в закрытых банках при отсутствии кислорода.

консервные банки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
консервные банки

Почему консервы опасны

Бактерии клостридии, вызывающие ботулизм, повсюду: в почве, воде, даже в организме человека. Но сами по себе они не несут угрозы — опасность появляется, когда создаются благоприятные условия для выработки токсина.

Что для этого нужно

— Отсутствие кислорода - именно это создаёт закрытая банка.
— Низкая кислотность - в группе риска овощи и рыба.
— Питательная среда - то есть сами продукты.

Самые опасные консервы:

— Домашние овощные заготовки: фасоль, кукуруза, спаржа, свёкла, картофель.
— Консервированная рыба и морепродукты.

Как защитить себя от ботулизма

Доктор Мясников советует нагревать содержимое консервов не менее 10 минут - токсин разрушается при высокой температуре. Например, можно потушить овощи на сковороде или прогреть рыбу перед употреблением.

"Споры очень устойчивы, а вот ботулотоксин — нет. Поэтому, чтобы обезопасить себя — содержимое консервов нагревайте не менее 10 мин. Невкусно? Тогда принимайте риски!" - предупреждает врач.

Так что если вы любите консервы, лучше перестраховаться — и тогда никаких неприятных последствий не будет.

Уточнения

Консе́рвы — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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