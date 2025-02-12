Теперь не чищу овощи и фрукты — вот почему это изменило мое самочувствие

Многие привыкли тщательно очищать овощи, фрукты и ягоды, считая, что так они становятся безопаснее. Однако диетолог Евгения Алексеева в интервью "Доктор Питер" развеяла миф о вреде кожуры и объяснила, почему её не стоит спешить удалять.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фрукты

Стоит ли очищать плоды

В кожуре больше витаминов и минералов

— Большая часть питательных веществ содержится именно в верхнем слое фруктов и овощей.

— Кожура богата клетчаткой, которая улучшает пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови. Современные плоды безопасны

— В магазинах и на рынках фрукты и овощи проходят проверку перед продажей.

— Специальные химикаты для хранения, если соблюдать правила, безопасны для человека и легко удаляются водой. Как правильно мыть плоды?

— Достаточно промыть их под проточной водой, используя мягкую щётку или биосредство.

— Для дополнительной защиты можно замочить их на несколько минут в растворе воды с содой.

Какие овощи и фрукты лучше есть с кожурой

— Яблоки, груши, сливы — кожура богата антиоксидантами.

— Огурцы и кабачки — содержат много клетчатки и витаминов.

— Картофель — варёный или запечённый в кожуре сохраняет больше полезных веществ.

— Ягоды — чёрника, крыжовник и виноград содержат мощные природные антиоксиданты.

Теперь, зная, что кожура — это источник витаминов, стоит подумать, прежде чем избавляться от неё. Главное — правильно мыть овощи и фрукты, и тогда их польза будет максимальной.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом.

