Теперь не чищу овощи и фрукты — вот почему это изменило мое самочувствие

Многие привыкли тщательно очищать овощи, фрукты и ягоды, считая, что так они становятся безопаснее. Однако диетолог Евгения Алексеева в интервью "Доктор Питер" развеяла миф о вреде кожуры и объяснила, почему её не стоит спешить удалять.
В кожуре больше витаминов и минералов
— Большая часть питательных веществ содержится именно в верхнем слое фруктов и овощей.
— Кожура богата клетчаткой, которая улучшает пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови.
Современные плоды безопасны
— В магазинах и на рынках фрукты и овощи проходят проверку перед продажей.
— Специальные химикаты для хранения, если соблюдать правила, безопасны для человека и легко удаляются водой.
Как правильно мыть плоды?
— Достаточно промыть их под проточной водой, используя мягкую щётку или биосредство.
— Для дополнительной защиты можно замочить их на несколько минут в растворе воды с содой.
— Яблоки, груши, сливы — кожура богата антиоксидантами.
— Огурцы и кабачки — содержат много клетчатки и витаминов.
— Картофель — варёный или запечённый в кожуре сохраняет больше полезных веществ.
— Ягоды — чёрника, крыжовник и виноград содержат мощные природные антиоксиданты.
Теперь, зная, что кожура — это источник витаминов, стоит подумать, прежде чем избавляться от неё. Главное — правильно мыть овощи и фрукты, и тогда их польза будет максимальной.
Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом.
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