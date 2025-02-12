Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретная панировка для жареной рыбы. Она получит непревзойдённый вкус
Почему собака прижимается к своему хозяину? Все причины загадочного поведения
Лимоны, мёд и чай с вареньем — не единственный выход: какие продукты реально помогают при болезни
Новый аэровокзал Хабаровска: сроки сдвигаются
Чужую машину эвакуировали, а платить должны вы — как работает эта схема
Блины без яиц: секрет мягкого теста и румяной корочки
Эта растяжка позволит вам почувствовать себя на 15 лет моложе
Артефакты Тутанхамона и лодки Хуфу: как будет работать Большой Египетский музей
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше

Теперь не чищу овощи и фрукты — вот почему это изменило мое самочувствие

Еда

Многие привыкли тщательно очищать овощи, фрукты и ягоды, считая, что так они становятся безопаснее. Однако диетолог Евгения Алексеева в интервью "Доктор Питер" развеяла миф о вреде кожуры и объяснила, почему её не стоит спешить удалять.

Фрукты
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фрукты

Стоит ли очищать плоды

  1. В кожуре больше витаминов и минералов 
    — Большая часть питательных веществ содержится именно в верхнем слое фруктов и овощей.
    — Кожура богата клетчаткой, которая улучшает пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови.

  2. Современные плоды безопасны
    — В магазинах и на рынках фрукты и овощи проходят проверку перед продажей.
    — Специальные химикаты для хранения, если соблюдать правила, безопасны для человека и легко удаляются водой.

  3. Как правильно мыть плоды?
    — Достаточно промыть их под проточной водой, используя мягкую щётку или биосредство.
    — Для дополнительной защиты можно замочить их на несколько минут в растворе воды с содой.

Какие овощи и фрукты лучше есть с кожурой

— Яблоки, груши, сливы — кожура богата антиоксидантами.
— Огурцы и кабачки — содержат много клетчатки и витаминов.
— Картофель — варёный или запечённый в кожуре сохраняет больше полезных веществ.
— Ягоды — чёрника, крыжовник и виноград содержат мощные природные антиоксиданты.

Теперь, зная, что кожура — это источник витаминов, стоит подумать, прежде чем избавляться от неё. Главное — правильно мыть овощи и фрукты, и тогда их польза будет максимальной.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Новости спорта
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Теперь моя посуда всегда чистая: узнала про этот метод и забыла про нагар
Еда и рецепты
Теперь моя посуда всегда чистая: узнала про этот метод и забыла про нагар Аудио 
Популярное
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает

Как предотвратить появление одуванчиков на участке без химии? Дачники нашли простой, но эффективный способ. Нужно лишь использовать один неожиданный продукт.

Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Сводка с фронта: Зеленский предложил РФ обмен территорией, хорошие новости из Курской области Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Секретная панировка для жареной рыбы. Она получит непревзойдённый вкус
Почему собака прижимается к своему хозяину? Все причины загадочного поведения
Лимоны, мёд и чай с вареньем — не единственный выход: какие продукты реально помогают при болезни
Новый аэровокзал Хабаровска: сроки сдвигаются
Чужую машину эвакуировали, а платить должны вы — как работает эта схема
Блины без яиц: секрет мягкого теста и румяной корочки
Эта растяжка позволит вам почувствовать себя на 15 лет моложе
Артефакты Тутанхамона и лодки Хуфу: как будет работать Большой Египетский музей
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Центробанк призвали вернуть на купюры один из главных госсимволов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.