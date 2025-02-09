Вкусный салат за 15 минут с пекинской капустой: украшение любого праздника

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат намного легче готовить, чем привычный крабовый, но он тоже способен удивить своим вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат с говядиной и пекинской капустой

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся простые ингредиенты: пекинская капуста, копчёная колбаса, вареные яйца, консервированная кукуруза и немного майонеза.

Приготовление

Капусту нужно нарезать тонкими полосками, колбасу — небольшими кусочками, а яйца — маленькими кубиками. Затем все компоненты смешиваются в одной миске вместе с кукурузой и майонезом. Готовый салат перекладывается в салатник, украшается зеленью петрушки и несколькими зёрнышками кукурузы. Это блюдо не только украсит ваш стол, но и порадует гостей своей нежностью и насыщенным вкусом.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

