Вкусный салат за 15 минут с пекинской капустой: украшение любого праздника

Этот салат намного легче готовить, чем привычный крабовый, но он тоже способен удивить своим вкусом.
Для приготовления понадобятся простые ингредиенты: пекинская капуста, копчёная колбаса, вареные яйца, консервированная кукуруза и немного майонеза.
Капусту нужно нарезать тонкими полосками, колбасу — небольшими кусочками, а яйца — маленькими кубиками. Затем все компоненты смешиваются в одной миске вместе с кукурузой и майонезом. Готовый салат перекладывается в салатник, украшается зеленью петрушки и несколькими зёрнышками кукурузы. Это блюдо не только украсит ваш стол, но и порадует гостей своей нежностью и насыщенным вкусом.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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