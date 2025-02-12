Добавляйте имбирь в чай, но не делайте эту ошибку — иначе он потеряет всю пользу

Имбирь давно известен как мощное натуральное средство от простуды, но его польза на этом не заканчивается. Врач Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" рассказал, почему этот корень стоит включить в ежедневный рацион и как его правильно употреблять, чтобы сохранить все полезные свойства.
Этот пряный корень обладает целым спектром полезных свойств:
Помогает при первых симптомах простуды
— Снимает воспаление и способствует снижению температуры.
— Стимулирует иммунитет, помогая организму быстрее справиться с вирусами.
Защищает зубы и десны
— Содержащиеся в корне химические соединения подавляют рост бактерий в полости рта, помогая предотвратить неприятный запах и заболевания дёсен.
Обладает антигельминтными свойствами
— Врачи рекомендуют употреблять 5-10 г имбиря в день для профилактики.
Улучшает пищеварение
— Способствует выработке ферментов, которые помогают переваривать пищу и предотвращают вздутие живота.
Очищает организм от токсинов
— Имбирь ускоряет обмен веществ и способствует выведению вредных веществ, помогая организму оставаться в тонусе.
Чтобы получить максимум пользы, важно правильно готовить этот напиток. Ошибки при заваривании могут свести на нет все полезные свойства корня.
Как пояснил Агапкин, все полезные вещества, содержащиеся в имбире, при высокой температуре разрушаются. Если вы заливаете корень кипятком, вместо целебного напитка получите просто ароматный чай без особой пользы.
Такой имбирный чай помогает не только укрепить иммунитет, но и поддерживать хорошее самочувствие в течение дня. В холодное время года он становится отличной альтернативой аптечным иммуномодуляторам.
Имби́рь — род многолетних травянистых растений из семейства Имбирные (Zingiberaceae).
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