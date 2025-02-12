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Добавляйте имбирь в чай, но не делайте эту ошибку — иначе он потеряет всю пользу

2:44
Еда

Имбирь давно известен как мощное натуральное средство от простуды, но его польза на этом не заканчивается. Врач Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" рассказал, почему этот корень стоит включить в ежедневный рацион и как его правильно употреблять, чтобы сохранить все полезные свойства.

Корень имбиря
Фото: flickr. com by Veganbaking. net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корень имбиря

Чем полезен имбирь

Этот пряный корень обладает целым спектром полезных свойств:

  1. Помогает при первых симптомах простуды
    — Снимает воспаление и способствует снижению температуры.
    — Стимулирует иммунитет, помогая организму быстрее справиться с вирусами.

  2. Защищает зубы и десны
    — Содержащиеся в корне химические соединения подавляют рост бактерий в полости рта, помогая предотвратить неприятный запах и заболевания дёсен.

  3. Обладает антигельминтными свойствами
    — Врачи рекомендуют употреблять 5-10 г имбиря в день для профилактики.

  4. Улучшает пищеварение
    — Способствует выработке ферментов, которые помогают переваривать пищу и предотвращают вздутие живота.

  5. Очищает организм от токсинов
    — Имбирь ускоряет обмен веществ и способствует выведению вредных веществ, помогая организму оставаться в тонусе.

Как правильно заваривать имбирный чай

Чтобы получить максимум пользы, важно правильно готовить этот напиток. Ошибки при заваривании могут свести на нет все полезные свойства корня.

  1. Возьмите небольшой кусочек свежего имбиря (примерно 3-5 см), очистите и нарежьте тонкими пластинками.
  2. Добавьте 1-2 кусочка лимона или лайма — витамин C усилит полезное действие.
  3. Положите лист мяты — он придаст чаю свежий вкус и улучшит пищеварение.
  4. Залейте горячей водой, но не кипятком! — температура воды должна быть около 80°C, так как при кипячении многие ценные вещества разрушаются.
  5. Дайте настояться 5-7 минут — затем можно добавить немного мёда (но не сразу, а после остывания до 50°C, иначе он потеряет свои свойства).

Почему нельзя заливать имбирь кипятком

Как пояснил Агапкин, все полезные вещества, содержащиеся в имбире, при высокой температуре разрушаются. Если вы заливаете корень кипятком, вместо целебного напитка получите просто ароматный чай без особой пользы.

Такой имбирный чай помогает не только укрепить иммунитет, но и поддерживать хорошее самочувствие в течение дня. В холодное время года он становится отличной альтернативой аптечным иммуномодуляторам.

Уточнения

Имби́рь — род многолетних травянистых растений из семейства Имбирные (Zingiberaceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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