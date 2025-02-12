Отдала кучу денег на кремы, а решение было в холодильнике: маска из яиц — мой лучший лайфхак

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Еда

Куриные яйца давно стали привычным продуктом в рационе, особенно на завтрак. Они богаты белком, полезными жирами и важными витаминами. Но мало кто задумывается, что яйца могут приносить пользу не только организму в целом, но и состоянию кожи. Врач Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал, какие вещества, содержащиеся в яйцах, помогают сохранить молодость, упругость и здоровый цвет лица.

куриные и перепелиные яйца
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
куриные и перепелиные яйца

Чем яйца полезны для кожи

  1. Витамин А. Этот компонент способствует нормальному созреванию кератиноцитов — клеток кожи, отвечающих за её обновление. Недостаток этого витамина может привести к сухости, шелушению и снижению защитных функций кожи.

  2. Белок и аминокислоты. Яичный белок содержит весь спектр необходимых аминокислот, которые являются строительным материалом для коллагена и эластина - веществ, поддерживающих упругость и эластичность кожи. Достаточное количество этих компонентов помогает коже выглядеть более гладкой и подтянутой, а также замедляет появление морщин.

  3. Минералы и антиоксиданты. Яйца содержат такие важные микроэлементы, как селен и биотин, которые улучшают цвет лица, защищают кожу от внешних факторов и препятствуют преждевременному старению.

Как использовать яйца для ухода за кожей

Помимо включения яиц в рацион, можно использовать их и наружно — в виде домашних масок.
Белковая маска помогает сузить поры, подтянуть кожу и сделать её более упругой.
Желтковая маска идеально подходит для сухой кожи, так как глубоко питает и увлажняет.
Яично-медовая маска сочетает в себе пользу белка и увлажняющие свойства мёда, помогая справиться с шелушением.

Но важно помнить, что сырые яйца в пищу употреблять не рекомендуется. Как отметил Агапкин, они могут содержать бактерии, вызывающие сальмонеллёз, что делает их небезопасными для здоровья.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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