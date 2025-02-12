Отдала кучу денег на кремы, а решение было в холодильнике: маска из яиц — мой лучший лайфхак

Куриные яйца давно стали привычным продуктом в рационе, особенно на завтрак. Они богаты белком, полезными жирами и важными витаминами. Но мало кто задумывается, что яйца могут приносить пользу не только организму в целом, но и состоянию кожи. Врач Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал, какие вещества, содержащиеся в яйцах, помогают сохранить молодость, упругость и здоровый цвет лица.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain куриные и перепелиные яйца

Чем яйца полезны для кожи

Витамин А. Этот компонент способствует нормальному созреванию кератиноцитов — клеток кожи, отвечающих за её обновление. Недостаток этого витамина может привести к сухости, шелушению и снижению защитных функций кожи. Белок и аминокислоты. Яичный белок содержит весь спектр необходимых аминокислот, которые являются строительным материалом для коллагена и эластина - веществ, поддерживающих упругость и эластичность кожи. Достаточное количество этих компонентов помогает коже выглядеть более гладкой и подтянутой, а также замедляет появление морщин. Минералы и антиоксиданты. Яйца содержат такие важные микроэлементы, как селен и биотин, которые улучшают цвет лица, защищают кожу от внешних факторов и препятствуют преждевременному старению.

Как использовать яйца для ухода за кожей

Помимо включения яиц в рацион, можно использовать их и наружно — в виде домашних масок.

— Белковая маска помогает сузить поры, подтянуть кожу и сделать её более упругой.

— Желтковая маска идеально подходит для сухой кожи, так как глубоко питает и увлажняет.

— Яично-медовая маска сочетает в себе пользу белка и увлажняющие свойства мёда, помогая справиться с шелушением.

Но важно помнить, что сырые яйца в пищу употреблять не рекомендуется. Как отметил Агапкин, они могут содержать бактерии, вызывающие сальмонеллёз, что делает их небезопасными для здоровья.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

