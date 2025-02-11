Вытяните листок – и всё станет ясно: простой способ проверки ананаса

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Ананас — это не только вкусный, но и полезный фрукт, но найти действительно спелый и сочный экземпляр не так просто. Эксперты поделились простыми лайфхаками, которые помогут не ошибиться при выборе.

Фото: freepik by pikisuperstar ананас

На что обратить внимание

Цвет кожуры

— Спелый ананас имеет золотисто-коричневый оттенок с небольшими зелёными участками.

— Избегайте плодов с тёмными пятнами и признаками плесени. Листья

— Должны быть зелёными, упругими и свежими.

— Если центральный лист легко вытаскивается — ананас спелый.

— Засохшие или коричневые листья говорят о том, что плод залежался. Текстура

— Надавите на кожуру: спелый ананас должен слегка пружинить.

— Если фрукт слишком твёрдый или, наоборот, чересчур мягкий — он не годится. Аромат

— Проверьте запах у основания: спелый ананас источает сладкий и приятный аромат.

— Если запах слишком резкий или напоминает брожение, фрукт перезрел. Звук при постукивании

— Спелый ананас издаёт глухой звук, незрелый — звонкий.

Применяя эти простые советы, вы всегда сможете выбрать вкусный и ароматный ананас, который не разочарует!

Уточнения

Анана́с — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).



