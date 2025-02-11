Вытяните листок – и всё станет ясно: простой способ проверки ананаса

Ананас — это не только вкусный, но и полезный фрукт, но найти действительно спелый и сочный экземпляр не так просто. Эксперты поделились простыми лайфхаками, которые помогут не ошибиться при выборе.
Цвет кожуры
— Спелый ананас имеет золотисто-коричневый оттенок с небольшими зелёными участками.
— Избегайте плодов с тёмными пятнами и признаками плесени.
Листья
— Должны быть зелёными, упругими и свежими.
— Если центральный лист легко вытаскивается — ананас спелый.
— Засохшие или коричневые листья говорят о том, что плод залежался.
Текстура
— Надавите на кожуру: спелый ананас должен слегка пружинить.
— Если фрукт слишком твёрдый или, наоборот, чересчур мягкий — он не годится.
Аромат
— Проверьте запах у основания: спелый ананас источает сладкий и приятный аромат.
— Если запах слишком резкий или напоминает брожение, фрукт перезрел.
Звук при постукивании
— Спелый ананас издаёт глухой звук, незрелый — звонкий.
Применяя эти простые советы, вы всегда сможете выбрать вкусный и ароматный ананас, который не разочарует!
Анана́с — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).
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