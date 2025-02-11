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Вытяните листок – и всё станет ясно: простой способ проверки ананаса

1:18
Еда

Ананас — это не только вкусный, но и полезный фрукт, но найти действительно спелый и сочный экземпляр не так просто. Эксперты поделились простыми лайфхаками, которые помогут не ошибиться при выборе.

ананас
Фото: freepik by pikisuperstar
ананас

На что обратить внимание

  1. Цвет кожуры
    — Спелый ананас имеет золотисто-коричневый оттенок с небольшими зелёными участками.
    — Избегайте плодов с тёмными пятнами и признаками плесени.

  2. Листья
    — Должны быть зелёными, упругими и свежими.
    — Если центральный лист легко вытаскивается — ананас спелый.
    — Засохшие или коричневые листья говорят о том, что плод залежался.

  3. Текстура
    — Надавите на кожуру: спелый ананас должен слегка пружинить.
    — Если фрукт слишком твёрдый или, наоборот, чересчур мягкий — он не годится.

  4. Аромат
    — Проверьте запах у основания: спелый ананас источает сладкий и приятный аромат.
    — Если запах слишком резкий или напоминает брожение, фрукт перезрел.

  5. Звук при постукивании
    — Спелый ананас издаёт глухой звук, незрелый — звонкий.

Применяя эти простые советы, вы всегда сможете выбрать вкусный и ароматный ананас, который не разочарует!

Уточнения

Анана́с — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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