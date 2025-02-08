Лонг блэк: что за новый кофе, который уже стал хитом?

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь задумывались, почему в некоторых кофейнях вместо привычного американо предлагают загадочный "лонг блэк"? Этот напиток, завоевавший популярность в Австралии и Новой Зеландии, постепенно покоряет сердца кофеманов.

Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ A small cup of coffee

Что такое лонг блэк?

Лонг блэк (длинный черный) — это напиток, который готовится путем наливания двойной порции эспрессо поверх горячей воды. Такой порядок позволяет сохранить плотную пенку (крема) и подчеркнуть яркий вкус кофе. В отличие от американо, где горячая вода добавляется к эспрессо, что может разбавить вкус и разрушить пенку, лонг блэк сохраняет насыщенность и аромат.

Почему лонг блэк набирает популярность?

В последние годы в Лондоне наблюдается рост интереса к лонг блэк. Многие кофейни отмечают увеличение спроса на этот напиток. Например, в 2023 году он занял пятое место по популярности среди кофейных заказов в столице, составляя 9% от общего числа продаж.

Отличия между лонг блэк и американо

Способ приготовления: В американо горячая вода добавляется к эспрессо, тогда как в лонг блэк эспрессо наливается поверх горячей воды.

Вкус и аромат: Лонг блэк обладает более ярким и насыщенным вкусом благодаря сохранению пенки и аромата.

Объем: Лонг блэк обычно имеет меньший объем по сравнению с американо, что делает его вкус более концентрированным.

Истоки и влияние

Возникновение лонг блэк связано с кофейной культурой Австралии и Новой Зеландии, где ценится качество и насыщенность напитков. Эта традиция постепенно распространяется и на другие страны, включая Великобританию.

Если вы являетесь поклонником американо, стоит попробовать лонг блэк. Возможно, этот напиток откроет для вас новые грани вкуса и станет вашим новым фаворитом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.