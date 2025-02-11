Покупаете колбасу? Вот на что нужно смотреть в составе

Колбаса давно попала в список нежелательных продуктов, но действительно ли её стоит полностью исключить? Нутрициолог и фитнес-тренер Ратибор Добрый рассказал, какие виды колбасы можно оставить в рационе и как выбрать менее вредный вариант.
Переработанное мясо действительно может негативно влиять на здоровье, и "безопасной дозы" практически не существует. Однако нутрициолог выделил несколько вариантов, которые наносят меньший вред:
— Домашняя варёная колбаса без консервантов и химических добавок.
— Бастурма — натуральное вяленое мясо без лишних жиров.
— Домашние мясные рулеты из постных кусков мяса.
Всё это лучше сочетать с овощами, чтобы снизить возможный вред.
Если отказаться от магазинных колбасных изделий сложно, стоит обращать внимание на состав:
— Минимум стабилизаторов, ароматизаторов и консервантов.
— Отсутствие трансжиров и маргарина.
— Высокое содержание белка — не менее 15-16 г на 100 г продукта.
В большинстве промышленных колбас слишком много насыщенных жиров и мало качественного белка, поэтому их потребление лучше свести к минимуму.
Даже при выборе качественного продукта нутрициолог советует не превышать 50-70 г в неделю. Однако даже этот вариант нельзя назвать полностью здоровым питанием.
Вывод прост: если есть возможность заменить магазинную колбасу на натуральное мясо, лучше это сделать.
Нутрициоло́гия — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.
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