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Покупаете колбасу? Вот на что нужно смотреть в составе

1:44
Еда

Колбаса давно попала в список нежелательных продуктов, но действительно ли её стоит полностью исключить? Нутрициолог и фитнес-тренер Ратибор Добрый рассказал, какие виды колбасы можно оставить в рационе и как выбрать менее вредный вариант.

колбаса
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
колбаса

Какая колбаса относительно безопасна

Переработанное мясо действительно может негативно влиять на здоровье, и "безопасной дозы" практически не существует. Однако нутрициолог выделил несколько вариантов, которые наносят меньший вред:
— Домашняя варёная колбаса без консервантов и химических добавок.
— Бастурма — натуральное вяленое мясо без лишних жиров.
— Домашние мясные рулеты из постных кусков мяса.

Всё это лучше сочетать с овощами, чтобы снизить возможный вред.

Как выбрать колбасу в магазине

Если отказаться от магазинных колбасных изделий сложно, стоит обращать внимание на состав:
— Минимум стабилизаторов, ароматизаторов и консервантов.
— Отсутствие трансжиров и маргарина.
— Высокое содержание белка — не менее 15-16 г на 100 г продукта.

В большинстве промышленных колбас слишком много насыщенных жиров и мало качественного белка, поэтому их потребление лучше свести к минимуму.

Сколько можно есть без вреда

Даже при выборе качественного продукта нутрициолог советует не превышать 50-70 г в неделю. Однако даже этот вариант нельзя назвать полностью здоровым питанием.

Вывод прост: если есть возможность заменить магазинную колбасу на натуральное мясо, лучше это сделать.

Уточнения

Нутрициоло́гия — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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