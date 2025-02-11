Покупаете колбасу? Вот на что нужно смотреть в составе

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Колбаса давно попала в список нежелательных продуктов, но действительно ли её стоит полностью исключить? Нутрициолог и фитнес-тренер Ратибор Добрый рассказал, какие виды колбасы можно оставить в рационе и как выбрать менее вредный вариант.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain колбаса

Какая колбаса относительно безопасна

Переработанное мясо действительно может негативно влиять на здоровье, и "безопасной дозы" практически не существует. Однако нутрициолог выделил несколько вариантов, которые наносят меньший вред:

— Домашняя варёная колбаса без консервантов и химических добавок.

— Бастурма — натуральное вяленое мясо без лишних жиров.

— Домашние мясные рулеты из постных кусков мяса.

Всё это лучше сочетать с овощами, чтобы снизить возможный вред.

Как выбрать колбасу в магазине

Если отказаться от магазинных колбасных изделий сложно, стоит обращать внимание на состав:

— Минимум стабилизаторов, ароматизаторов и консервантов.

— Отсутствие трансжиров и маргарина.

— Высокое содержание белка — не менее 15-16 г на 100 г продукта.

В большинстве промышленных колбас слишком много насыщенных жиров и мало качественного белка, поэтому их потребление лучше свести к минимуму.

Сколько можно есть без вреда

Даже при выборе качественного продукта нутрициолог советует не превышать 50-70 г в неделю. Однако даже этот вариант нельзя назвать полностью здоровым питанием.

Вывод прост: если есть возможность заменить магазинную колбасу на натуральное мясо, лучше это сделать.

Уточнения

Нутрициоло́гия — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.



