Здоровое питание стало простым: удивительный гарнир из картофеля, который поддержит ваше сердце

К картофелю часто относятся с недоверием, однако этот овощ оказывает положительное воздействие на здоровье сердца и сосудов, отметила гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Картофель является не только источником крахмала, но и содержит множество витаминов и минералов, среди которых важен калий. Этот элемент способствует нормальному сокращению миокарда и поддерживает тонус сосудистой стенки.
Для сохранения калия в картофеле важно правильно его готовить. Оптимально — запекать в фольге или готовить на пару, так как при традиционной варке часть полезных веществ уходит вместе с отвара.
Если у вас нет противопоказаний, например, связанных с почками, картофель вполне может входить в ваш рацион. Он не скажется на весе, если соблюдать рекомендуемое количество.
Стандартная порция для взрослого составляет 100-150 г, и лучше употреблять ее 3-4 раза в неделю, но не ежедневно. Также полезно сочетать картофель с белками и небогатыми крахмалом овощами, добавила диетолог в интервью "Москве 24".
Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце. Нарушение поступления крови к сердцу может привести к серьёзному повреждению или гибели сердечной мышцы.
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