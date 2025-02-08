Суперфуд или опасность? Узнайте, какую замену бананов не стоит включать в рацион

Банановые чипсы не принесут никакой пользы вашему организму. Утверждение о том, что они могут служить здоровой заменой привычным сладостям, — это заблуждение, утверждает доктор Сергей Агапкин.
В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач подчеркнул, что в свежих бананах содержится приблизительно 20 граммов углеводов на 100 граммов продукта, из которых примерно 10 граммов составляют простые сахара. Таким образом, замена одних сладостей на другие вряд ли будет удачным решением.
Чтобы приготовить хрустящие банановые чипсы, плоды обжаривают в масле, что значительно увеличивает их вредные свойства. Поэтому наилучшим вариантом будет полностью отказаться от этого перекуса.
"Совсем не полезная замена, честно скажу", — подчеркнул Агапкин.
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.
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