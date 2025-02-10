Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом под колпаком: дверные звонки с камерами следят за вашей жизнью
К чему снятся кошки: знаки, которые нельзя игнорировать
Готовим тесто для вареников и пельменей, которое не разварится и не прилипает к рукам
Дыхнул — и остался без прав: как не попасть в неприятную ситуацию из-за перегара
Не сдаётся до последнего — сознание продолжает работать после остановки сердца
Термальные ванны Брна — отдых, который превзошёл все ожидания
Спа-уход для невесты: процедуры, которые подарят коже сияние в день свадьбы
Лиза Арзамасова показала полугодовалую дочку Лию от Ильи Авербуха
Хочешь большие трицепсы? Тогда забудь про эти упражнения

Гречка по-купечески с идеальной текстурой — секрет в правильном тушении

2:00
Еда

Гречка по-купечески — это не просто каша, а полноценное, ароматное блюдо, которое сочетает в себе нежное мясо, насыщенный соус и рассыпчатую гречку. Готовится легко, но получается так вкусно, что одной тарелкой не ограничишься!

Гречка
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречка

Что понадобится

Для приготовления возьмите:

  • Свинину — 400 г
  • Гречневую крупу — 1 стакан
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатную пасту — 1 ст. ложка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 2 ст. ложки
  • Соль, перец, специи — по вкусу
  • Вода — 2 стакана

Как приготовить

  1. Подготовка мяса. Свинину нарежьте небольшими кусочками и слегка обжарьте на растительном масле до румяной корочки.
  2. Добавление овощей. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке, добавьте их к мясу и жарьте до мягкости.
  3. Томатный соус. Введите томатную пасту, перемешайте и потушите пару минут, чтобы раскрылись вкусы.
  4. Гречка. Засыпьте крупу в сковороду к мясу, добавьте измельчённый чеснок и специи.
  5. Варка. Залейте водой, доведите до кипения, накройте крышкой и томите на слабом огне 20-25 минут, пока гречка не впитает всю жидкость.

Советы для идеального вкуса

  • Чтобы мясо получилось нежным, выбирайте шею или лопатку.
  • Добавьте лавровый лист и немного сливочного масла в конце — это придаст блюду особый аромат.
  • Не перемешивайте гречку во время варки, иначе она может стать вязкой.

С чем подать

Гречка по-купечески отлично сочетается с квашеной капустой, свежими овощами или солёными огурчиками. Можно дополнить сметаной — так вкус станет ещё насыщеннее.

Попробуйте приготовить это блюдо, и оно точно станет частым гостем на вашем столе!

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Садоводство, цветоводство
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки Аудио 
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Экономика и бизнес
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо Аудио 
Популярное
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников

Петрушка всходит медленно? Дачники нашли способ, который позволяет увидеть первые ростки всего через 3 часа! Рассказываем, как правильно подготовить семена.

Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара
Не мерзнет, не болеет, не капризничает — и каждый год радует стабильным урожаем: идеальная слива для сурового климата
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Последние материалы
Готовим тесто для вареников и пельменей, которое не разварится и не прилипает к рукам
Дыхнул — и остался без прав: как не попасть в неприятную ситуацию из-за перегара
Гречка по-купечески с идеальной текстурой — секрет в правильном тушении
В США оценили потенциал сил ЕС для эскалации конфликта на Украине
Не сдаётся до последнего — сознание продолжает работать после остановки сердца
Термальные ванны Брна — отдых, который превзошёл все ожидания
Спа-уход для невесты: процедуры, которые подарят коже сияние в день свадьбы
Лиза Арзамасова показала полугодовалую дочку Лию от Ильи Авербуха
Хочешь большие трицепсы? Тогда забудь про эти упражнения
Урожай под контролем: на Ставрополье взошло 100% озимых культур
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.