Зимний салат с колбасой исчезнет со стола первым — вот в чём секрет вкуса

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимний салат с колбасой — одно из тех блюд, без которого сложно представить новогодний стол. Но почему у кого-то он получается нежным и сбалансированным, а у кого-то слишком сухим или пресным? Всё дело в правильных пропорциях и маленьких хитростях!

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Картофельно-помидорный салат

Ингредиенты для идеального вкуса

Картофель — 3 шт.

Морковь — 2 шт.

Яйца — 4 шт.

Соленые огурцы — 3 шт.

Колбаса (докторская или молочная) — 300 г

Горошек консервированный — 1 банка

Майонез — 3-4 ст. ложки

Соль, перец — по вкусу

Как правильно приготовить

Отварите овощи. Картофель, морковь и яйца сварите до готовности, затем остудите. Нарежьте ингредиенты. Картофель, морковь, яйца, колбасу и огурцы порежьте кубиками. Размер кусочков должен быть одинаковым — это залог правильной текстуры салата. Смешайте. В глубокой миске соедините нарезанные продукты, добавьте консервированный горошек. Добавьте заправку. Посолите, поперчите и заправьте майонезом. Тщательно перемешайте. Дайте настояться. Оставьте салат в холодильнике на 1-2 часа, чтобы все вкусы "подружились".

Маленькие хитрости для лучшего результата

Чтобы салат не был водянистым, огурцы можно слегка отжать перед добавлением.

Не торопитесь перемешивать салат сразу после приготовления — охлаждение делает его вкуснее.

Если хотите более нежный вариант, замените часть майонеза на сметану.

Чем подать и украсить

Салат можно подавать в общем блюде или порционно — в тарталетках или креманках. Для украшения подойдут зелень, дольки огурца и даже немного красной икры для особого случая.

Попробуйте приготовить зимний салат по этому рецепту — и он станет вашей кулинарной визитной карточкой!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

