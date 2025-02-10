Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пиво vs. крепкий алкоголь: какой напиток менее вреден для здоровья
Ошибки хозяев, из-за которых собаки начинают кусаться
Выбор за вами, но есть один нюанс: маммолог объяснила, нужно ли носить бюстгальтер дома
Градиент или френч? Как выбрать маникюр, который не станет проблемой
Экономил на масле, пока не понял, почему двигатель стучит — узнайте, когда нельзя жадничать
Ваш подоконник снова, как новый: быстрое отбеливание без лишних хлопот
Перспективы потребительского кредитования — экономист дал рекомендации
Дональд Трамп не разрешит палестинцам вернуться в сектора Газа
Худеем не напрягаясь: эти повседневные занятия помогут быстро скинуть лишние кг

Зимний салат с колбасой исчезнет со стола первым — вот в чём секрет вкуса

2:01
Еда

Зимний салат с колбасой — одно из тех блюд, без которого сложно представить новогодний стол. Но почему у кого-то он получается нежным и сбалансированным, а у кого-то слишком сухим или пресным? Всё дело в правильных пропорциях и маленьких хитростях!

Картофельно-помидорный салат
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Картофельно-помидорный салат

Ингредиенты для идеального вкуса

  • Картофель — 3 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Соленые огурцы — 3 шт.
  • Колбаса (докторская или молочная) — 300 г
  • Горошек консервированный — 1 банка
  • Майонез — 3-4 ст. ложки
  • Соль, перец — по вкусу

Как правильно приготовить

  1. Отварите овощи. Картофель, морковь и яйца сварите до готовности, затем остудите.
  2. Нарежьте ингредиенты. Картофель, морковь, яйца, колбасу и огурцы порежьте кубиками. Размер кусочков должен быть одинаковым — это залог правильной текстуры салата.
  3. Смешайте. В глубокой миске соедините нарезанные продукты, добавьте консервированный горошек.
  4. Добавьте заправку. Посолите, поперчите и заправьте майонезом. Тщательно перемешайте.
  5. Дайте настояться. Оставьте салат в холодильнике на 1-2 часа, чтобы все вкусы "подружились".

Маленькие хитрости для лучшего результата

  • Чтобы салат не был водянистым, огурцы можно слегка отжать перед добавлением.
  • Не торопитесь перемешивать салат сразу после приготовления — охлаждение делает его вкуснее.
  • Если хотите более нежный вариант, замените часть майонеза на сметану.

Чем подать и украсить

Салат можно подавать в общем блюде или порционно — в тарталетках или креманках. Для украшения подойдут зелень, дольки огурца и даже немного красной икры для особого случая.

Попробуйте приготовить зимний салат по этому рецепту — и он станет вашей кулинарной визитной карточкой!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Авто
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Наука и техника
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире Аудио 
Праздник не для всех: на юбилейном вечере Дунаевских пострадали журналисты и некоторые зрители
Шоу-бизнес
Праздник не для всех: на юбилейном вечере Дунаевских пострадали журналисты и некоторые зрители Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Последние материалы
Зимний салат с колбасой исчезнет со стола первым — вот в чём секрет вкуса
Градиент или френч? Как выбрать маникюр, который не станет проблемой
История любви: огончарованный Пушкин
Экономил на масле, пока не понял, почему двигатель стучит — узнайте, когда нельзя жадничать
Ваш подоконник снова, как новый: быстрое отбеливание без лишних хлопот
Перспективы потребительского кредитования — экономист дал рекомендации
Дональд Трамп не разрешит палестинцам вернуться в сектора Газа
Худеем не напрягаясь: эти повседневные занятия помогут быстро скинуть лишние кг
На концерт певца Шамана в Красноярске не раскупили все билеты
В Китае инвестируют в золото сотни миллиардов юаней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.