Зимний салат с колбасой исчезнет со стола первым — вот в чём секрет вкуса

Зимний салат с колбасой — одно из тех блюд, без которого сложно представить новогодний стол. Но почему у кого-то он получается нежным и сбалансированным, а у кого-то слишком сухим или пресным? Всё дело в правильных пропорциях и маленьких хитростях!
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Картофельно-помидорный салат
Ингредиенты для идеального вкуса
Картофель — 3 шт.
Морковь — 2 шт.
Яйца — 4 шт.
Соленые огурцы — 3 шт.
Колбаса (докторская или молочная) — 300 г
Горошек консервированный — 1 банка
Майонез — 3-4 ст. ложки
Соль, перец — по вкусу
Как правильно приготовить
Отварите овощи. Картофель, морковь и яйца сварите до готовности, затем остудите.
Нарежьте ингредиенты. Картофель, морковь, яйца, колбасу и огурцы порежьте кубиками. Размер кусочков должен быть одинаковым — это залог правильной текстуры салата.
Смешайте. В глубокой миске соедините нарезанные продукты, добавьте консервированный горошек.
Добавьте заправку. Посолите, поперчите и заправьте майонезом. Тщательно перемешайте.
Дайте настояться. Оставьте салат в холодильнике на 1-2 часа, чтобы все вкусы "подружились".
Маленькие хитрости для лучшего результата
Чтобы салат не был водянистым, огурцы можно слегка отжать перед добавлением.
Не торопитесь перемешивать салат сразу после приготовления — охлаждение делает его вкуснее.
Если хотите более нежный вариант, замените часть майонеза на сметану.
Чем подать и украсить
Салат можно подавать в общем блюде или порционно — в тарталетках или креманках. Для украшения подойдут зелень, дольки огурца и даже немного красной икры для особого случая.
Попробуйте приготовить зимний салат по этому рецепту — и он станет вашей кулинарной визитной карточкой!
Уточнения
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.