Блины без молока, которые не рвутся и не прилипают: раскрываем главный секрет
Блины без молока? Да, и они получаются тонкими, ажурными и невероятно вкусными! Главное — знать правильные пропорции и пару кулинарных хитростей.
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Блины
Ингредиенты для теста
Чтобы блины были нежными и эластичными, вам понадобятся:
- Вода — 500 мл
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 250 г
- Сахар — 1 ст. ложка
- Соль — 1/2 ч. ложки
- Растительное масло — 2 ст. ложки
Как приготовить
- Готовим основу. В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Затем влейте воду и хорошо перемешайте.
- Добавляем муку. Просейте её, чтобы тесто было воздушным. Вводите постепенно, тщательно размешивая, чтобы не осталось комков.
- Добавляем масло. Оно сделает тесто эластичным, блины не будут прилипать к сковороде.
- Отдых теста. Оставьте его на 15-20 минут — так мука лучше впитает жидкость, и структура теста станет однороднее.
- Выпекаем. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и выливайте тесто тонким слоем. Обжаривайте по 1-2 минуты с каждой стороны.
Советы для идеальных блинов
- Чтобы тесто было гладким, можно взбить его блендером.
- Если блины рвутся, добавьте ещё одно яйцо.
- Хотите более румяную корочку? Замените часть воды газированной минералкой.
Что подать к блинам
- Классический вариант — мёд, варенье или сгущёнка.
- Хотите сытный завтрак? Попробуйте с творогом или красной рыбой.
- Легкий десерт? Бананы с шоколадом — идеальное сочетание!
Эти блины на воде ничем не уступают классическим! Попробуйте — и, возможно, больше не будете использовать молоко в рецепте.
Уточнения
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру