Блины без молока, которые не рвутся и не прилипают: раскрываем главный секрет

Блины без молока? Да, и они получаются тонкими, ажурными и невероятно вкусными! Главное — знать правильные пропорции и пару кулинарных хитростей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Ингредиенты для теста

Чтобы блины были нежными и эластичными, вам понадобятся:

Вода — 500 мл

Яйца — 2 шт.

Мука — 250 г

Сахар — 1 ст. ложка

Соль — 1/2 ч. ложки

Растительное масло — 2 ст. ложки

Как приготовить

Готовим основу. В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Затем влейте воду и хорошо перемешайте. Добавляем муку. Просейте её, чтобы тесто было воздушным. Вводите постепенно, тщательно размешивая, чтобы не осталось комков. Добавляем масло. Оно сделает тесто эластичным, блины не будут прилипать к сковороде. Отдых теста. Оставьте его на 15-20 минут — так мука лучше впитает жидкость, и структура теста станет однороднее. Выпекаем. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и выливайте тесто тонким слоем. Обжаривайте по 1-2 минуты с каждой стороны.

Советы для идеальных блинов

Чтобы тесто было гладким, можно взбить его блендером.

Если блины рвутся, добавьте ещё одно яйцо.

Хотите более румяную корочку? Замените часть воды газированной минералкой.

Что подать к блинам

Классический вариант — мёд, варенье или сгущёнка.

Хотите сытный завтрак? Попробуйте с творогом или красной рыбой.

Легкий десерт? Бананы с шоколадом — идеальное сочетание!

Эти блины на воде ничем не уступают классическим! Попробуйте — и, возможно, больше не будете использовать молоко в рецепте.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

