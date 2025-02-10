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Блины без молока, которые не рвутся и не прилипают: раскрываем главный секрет

Еда

Блины без молока? Да, и они получаются тонкими, ажурными и невероятно вкусными! Главное — знать правильные пропорции и пару кулинарных хитростей.

Блины
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Ингредиенты для теста

Чтобы блины были нежными и эластичными, вам понадобятся:

  • Вода — 500 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 250 г
  • Сахар — 1 ст. ложка
  • Соль — 1/2 ч. ложки
  • Растительное масло — 2 ст. ложки

Как приготовить

  1. Готовим основу. В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Затем влейте воду и хорошо перемешайте.
  2. Добавляем муку. Просейте её, чтобы тесто было воздушным. Вводите постепенно, тщательно размешивая, чтобы не осталось комков.
  3. Добавляем масло. Оно сделает тесто эластичным, блины не будут прилипать к сковороде.
  4. Отдых теста. Оставьте его на 15-20 минут — так мука лучше впитает жидкость, и структура теста станет однороднее.
  5. Выпекаем. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и выливайте тесто тонким слоем. Обжаривайте по 1-2 минуты с каждой стороны.

Советы для идеальных блинов

  • Чтобы тесто было гладким, можно взбить его блендером.
  • Если блины рвутся, добавьте ещё одно яйцо.
  • Хотите более румяную корочку? Замените часть воды газированной минералкой.

Что подать к блинам

  • Классический вариант — мёд, варенье или сгущёнка.
  • Хотите сытный завтрак? Попробуйте с творогом или красной рыбой.
  • Легкий десерт? Бананы с шоколадом — идеальное сочетание!

Эти блины на воде ничем не уступают классическим! Попробуйте — и, возможно, больше не будете использовать молоко в рецепте.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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