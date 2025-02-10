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Простой деревенский рецепт картошки, который согреет и насытит в любое время года

1:50
Еда

Тушёная картошка с квашеной капустой — это простое и сытное блюдо, которое согреет в холодные дни. Сочетание нежного картофеля и пикантной квашеной капусты создаёт гармоничный вкус, знакомый многим с детства.

Картошка с мясом
Фото: flickr.com by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Картошка с мясом

Ингредиенты

  • 6 картофелин
  • 300 г квашеной капусты
  • 1 луковица
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль и чёрный молотый перец по вкусу
  • Лавровый лист (по желанию)

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка ингредиентов: очистите картофель и нарежьте его крупными кусочками. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.

  2. Обжаривание лука: в глубокой сковороде или казане разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте до прозрачности.

  3. Добавление капусты: к обжаренному луку добавьте квашеную капусту. Если капуста слишком кислая, предварительно промойте её в холодной воде и отожмите. Тушите капусту с луком около 10 минут, периодически помешивая.

  4. Добавление картофеля: выложите нарезанный картофель к капусте и луку. Перемешайте, добавьте соль, чёрный молотый перец и лавровый лист.

  5. Тушение: залейте содержимое сковороды горячей водой так, чтобы она покрывала картофель наполовину. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимального, накройте крышкой и тушите около 25-30 минут, пока картофель не станет мягким.

  6. Подача: подавайте горячим, при желании посыпав свежей зеленью.

Это блюдо идеально подходит для семейного обеда или ужина, особенно в холодное время года. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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