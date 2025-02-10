Простой деревенский рецепт картошки, который согреет и насытит в любое время года

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная картошка с квашеной капустой — это простое и сытное блюдо, которое согреет в холодные дни. Сочетание нежного картофеля и пикантной квашеной капусты создаёт гармоничный вкус, знакомый многим с детства.

Фото: flickr.com by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Картошка с мясом

Ингредиенты

6 картофелин

300 г квашеной капусты

1 луковица

2 ст. л. растительного масла

Соль и чёрный молотый перец по вкусу

Лавровый лист (по желанию)

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов: очистите картофель и нарежьте его крупными кусочками. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обжаривание лука: в глубокой сковороде или казане разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте до прозрачности. Добавление капусты: к обжаренному луку добавьте квашеную капусту. Если капуста слишком кислая, предварительно промойте её в холодной воде и отожмите. Тушите капусту с луком около 10 минут, периодически помешивая. Добавление картофеля: выложите нарезанный картофель к капусте и луку. Перемешайте, добавьте соль, чёрный молотый перец и лавровый лист. Тушение: залейте содержимое сковороды горячей водой так, чтобы она покрывала картофель наполовину. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимального, накройте крышкой и тушите около 25-30 минут, пока картофель не станет мягким. Подача: подавайте горячим, при желании посыпав свежей зеленью.

Это блюдо идеально подходит для семейного обеда или ужина, особенно в холодное время года. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

