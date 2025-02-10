Простой деревенский рецепт картошки, который согреет и насытит в любое время года

Тушёная картошка с квашеной капустой — это простое и сытное блюдо, которое согреет в холодные дни. Сочетание нежного картофеля и пикантной квашеной капусты создаёт гармоничный вкус, знакомый многим с детства.
Подготовка ингредиентов: очистите картофель и нарежьте его крупными кусочками. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.
Обжаривание лука: в глубокой сковороде или казане разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте до прозрачности.
Добавление капусты: к обжаренному луку добавьте квашеную капусту. Если капуста слишком кислая, предварительно промойте её в холодной воде и отожмите. Тушите капусту с луком около 10 минут, периодически помешивая.
Добавление картофеля: выложите нарезанный картофель к капусте и луку. Перемешайте, добавьте соль, чёрный молотый перец и лавровый лист.
Тушение: залейте содержимое сковороды горячей водой так, чтобы она покрывала картофель наполовину. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимального, накройте крышкой и тушите около 25-30 минут, пока картофель не станет мягким.
Подача: подавайте горячим, при желании посыпав свежей зеленью.
Это блюдо идеально подходит для семейного обеда или ужина, особенно в холодное время года. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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