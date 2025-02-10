Запечённые грибы в сливочном соусе: аромат, который соберёт всю семью за столом

Грибы, запеченные в сливках с сыром, — это изысканное блюдо, которое порадует своим нежным вкусом и ароматом. Оно прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина.
Подготовка ингредиентов: тщательно промойте шампиньоны. Мелкие грибы можно оставить целыми, крупные — разрежьте на половинки или четвертинки.
Обжаривание лука: нарежьте репчатый лук мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте лук до прозрачности.
Добавление грибов: к обжаренному луку добавьте подготовленные шампиньоны. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, пока грибы не выпустят сок и не начнут подрумяниваться.
Приготовление соуса: посыпьте грибы и лук пшеничной мукой, тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Затем влейте сливки, добавьте соль и любимые специи по вкусу. Доведите смесь до кипения и готовьте ещё 2-3 минуты, пока соус слегка не загустеет.
Запекание: переложите грибную массу в форму для запекания, посыпьте тёртым твёрдым сыром. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте блюдо около 15 минут, пока сыр не расплавится и не приобретёт золотистую корочку.
Подача: подавайте горячими, украсив свежей зеленью по желанию. Это блюдо отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом.
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
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