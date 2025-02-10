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Запечённые грибы в сливочном соусе: аромат, который соберёт всю семью за столом

2:22
Еда

Грибы, запеченные в сливках с сыром, — это изысканное блюдо, которое порадует своим нежным вкусом и ароматом. Оно прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина.

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 300 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Сливки (жирность 20-25%) — 200 мл
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Пшеничная мука — 1 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль и специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка ингредиентов: тщательно промойте шампиньоны. Мелкие грибы можно оставить целыми, крупные — разрежьте на половинки или четвертинки.

  2. Обжаривание лука: нарежьте репчатый лук мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте лук до прозрачности.

  3. Добавление грибов: к обжаренному луку добавьте подготовленные шампиньоны. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, пока грибы не выпустят сок и не начнут подрумяниваться.

  4. Приготовление соуса: посыпьте грибы и лук пшеничной мукой, тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Затем влейте сливки, добавьте соль и любимые специи по вкусу. Доведите смесь до кипения и готовьте ещё 2-3 минуты, пока соус слегка не загустеет.

  5. Запекание: переложите грибную массу в форму для запекания, посыпьте тёртым твёрдым сыром. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте блюдо около 15 минут, пока сыр не расплавится и не приобретёт золотистую корочку.

  6. Подача: подавайте горячими, украсив свежей зеленью по желанию. Это блюдо отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом.

Советы по приготовлению

  • Для более насыщенного вкуса можно использовать смесь разных грибов, например, добавить белые грибы или вешенки.
  • Если вы предпочитаете более пикантные блюда, добавьте в соус измельчённый чеснок или щепотку мускатного ореха.
  • Экспериментируйте с разными видами сыра: помимо твёрдого, можно использовать голубой сыр или пармезан для придания особого аромата.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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