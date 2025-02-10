Запечённые грибы в сливочном соусе: аромат, который соберёт всю семью за столом

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Грибы, запеченные в сливках с сыром, — это изысканное блюдо, которое порадует своим нежным вкусом и ароматом. Оно прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шампиньоны

Ингредиенты

Шампиньоны — 300 г

Репчатый лук — 1 шт.

Сливки (жирность 20-25%) — 200 мл

Твёрдый сыр — 50 г

Пшеничная мука — 1 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль и специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов: тщательно промойте шампиньоны. Мелкие грибы можно оставить целыми, крупные — разрежьте на половинки или четвертинки. Обжаривание лука: нарежьте репчатый лук мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте лук до прозрачности. Добавление грибов: к обжаренному луку добавьте подготовленные шампиньоны. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, пока грибы не выпустят сок и не начнут подрумяниваться. Приготовление соуса: посыпьте грибы и лук пшеничной мукой, тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Затем влейте сливки, добавьте соль и любимые специи по вкусу. Доведите смесь до кипения и готовьте ещё 2-3 минуты, пока соус слегка не загустеет. Запекание: переложите грибную массу в форму для запекания, посыпьте тёртым твёрдым сыром. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте блюдо около 15 минут, пока сыр не расплавится и не приобретёт золотистую корочку. Подача: подавайте горячими, украсив свежей зеленью по желанию. Это блюдо отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом.

Советы по приготовлению

Для более насыщенного вкуса можно использовать смесь разных грибов, например, добавить белые грибы или вешенки.

Если вы предпочитаете более пикантные блюда, добавьте в соус измельчённый чеснок или щепотку мускатного ореха.

Экспериментируйте с разными видами сыра: помимо твёрдого, можно использовать голубой сыр или пармезан для придания особого аромата.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

