Пикантные баклажаны, покрытые густым ароматным соусом — попробуйте и влюбитесь

Баклажаны в кисло-сладком соусе по-китайски — это яркое и пикантное блюдо, которое порадует любителей азиатской кухни. Сочетание хрустящих баклажанов и насыщенного соуса придает ему особую привлекательность.

Подготовка овощей: нарежьте баклажаны брусочками, посыпьте солью и оставьте на 15 минут, чтобы убрать горечь. Затем промойте и обсушите.

Обжаривание баклажанов: разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте баклажаны до золотистой корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Приготовление соуса: в миске смешайте соевый соус, томатную пасту, яблочный уксус, сахар и крахмал. Добавьте воду и тщательно перемешайте до однородности.

Обжаривание остальных ингредиентов: на той же сковороде обжарьте нарезанные лук, имбирь и болгарский перец до мягкости.

Смешивание: верните баклажаны на сковороду, влейте приготовленный соус и тушите на среднем огне, помешивая, пока соус не загустеет и все ингредиенты не пропитаются.