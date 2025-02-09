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Пикантные баклажаны, покрытые густым ароматным соусом — попробуйте и влюбитесь

1:52
Еда

Баклажаны в кисло-сладком соусе по-китайски — это яркое и пикантное блюдо, которое порадует любителей азиатской кухни. Сочетание хрустящих баклажанов и насыщенного соуса придает ему особую привлекательность.

Баклажан
Фото: Designed by Freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баклажан

Ингредиенты

  • Баклажаны — 500 г
  • Болгарский перец — 300 г
  • Имбирь — 20 г
  • Лук — 150 г
  • Томатная паста — 30 г
  • Соевый соус — 50 мл
  • Яблочный уксус — 2 ст. л.
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Кукурузный крахмал — 4 ч. л.
  • Вода — 250 мл
  • Растительное масло — 40 мл
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Подготовка овощей: нарежьте баклажаны брусочками, посыпьте солью и оставьте на 15 минут, чтобы убрать горечь. Затем промойте и обсушите.

  2. Обжаривание баклажанов: разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте баклажаны до золотистой корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

  3. Приготовление соуса: в миске смешайте соевый соус, томатную пасту, яблочный уксус, сахар и крахмал. Добавьте воду и тщательно перемешайте до однородности.

  4. Обжаривание остальных ингредиентов: на той же сковороде обжарьте нарезанные лук, имбирь и болгарский перец до мягкости.

  5. Смешивание: верните баклажаны на сковороду, влейте приготовленный соус и тушите на среднем огне, помешивая, пока соус не загустеет и все ингредиенты не пропитаются.

  6. Подача: подавайте горячими, посыпав свежей зеленью по желанию.

Совет: подавайте блюдо сразу после приготовления, чтобы сохранить хрустящую текстуру баклажанов.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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