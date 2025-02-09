Пикантные баклажаны, покрытые густым ароматным соусом — попробуйте и влюбитесь

Баклажаны в кисло-сладком соусе по-китайски — это яркое и пикантное блюдо, которое порадует любителей азиатской кухни. Сочетание хрустящих баклажанов и насыщенного соуса придает ему особую привлекательность.
Подготовка овощей: нарежьте баклажаны брусочками, посыпьте солью и оставьте на 15 минут, чтобы убрать горечь. Затем промойте и обсушите.
Обжаривание баклажанов: разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте баклажаны до золотистой корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
Приготовление соуса: в миске смешайте соевый соус, томатную пасту, яблочный уксус, сахар и крахмал. Добавьте воду и тщательно перемешайте до однородности.
Обжаривание остальных ингредиентов: на той же сковороде обжарьте нарезанные лук, имбирь и болгарский перец до мягкости.
Смешивание: верните баклажаны на сковороду, влейте приготовленный соус и тушите на среднем огне, помешивая, пока соус не загустеет и все ингредиенты не пропитаются.
Подача: подавайте горячими, посыпав свежей зеленью по желанию.
Совет: подавайте блюдо сразу после приготовления, чтобы сохранить хрустящую текстуру баклажанов.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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