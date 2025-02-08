Запеканка, как в детстве: нежная, сладкая, с приятным сливочным вкусом

Творожная запеканка со сгущёнкой — это тот самый завтрак, который у многих ассоциируется с детством и уютными утрами. Она получается нежной, пышной, с лёгким ванильным ароматом и приятной сладостью. Этот рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат получается просто восхитительным — такую запеканку оценят и дети, и взрослые.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Творожная запеканка

Что понадобится для запеканки (на 6 порций)

Творог (11%) — 500 г

Сгущённое молоко — 380 г

Куриные яйца — 3 шт.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Щепотка соли

Ягоды и фрукты — для подачи

Как приготовить творожную запеканку со сгущёнкой?

1. Подготовка творога. Если творог слишком влажный, заверните его в марлю, положите в дуршлаг, установите сверху груз и оставьте на 4 часа, чтобы стекла лишняя жидкость.

2. Делаем творожную массу. Протрите сухой творог через сито, чтобы убрать комочки. Можно дополнительно взбить его блендером для большей нежности.

3. Взбиваем яйца. В отдельной миске взбейте яйца с солью и ванильным сахаром до пышной массы. Добавьте сгущёнку и снова хорошо взбейте.

4. Смешиваем ингредиенты. В яично-молочную смесь добавьте творог, аккуратно перемешайте лопаткой, затем просейте кукурузный крахмал и ещё раз всё тщательно размешайте.

5. Добиваемся идеальной консистенции. Пробейте массу блендером, чтобы она стала полностью однородной — именно это придаст запеканке воздушную текстуру.

6. Запекаем. Разогрейте духовку до 190 °С. Форму диаметром 22 см застелите бумагой для выпечки, вылейте в неё творожную массу и отправьте в духовку на 35-40 минут.

7. Подача. Дайте запеканке полностью остыть, затем нарежьте её порционными кусочками. Для украшения можно использовать ягоды, фрукты или мёд.

Вкусная, нежная и ароматная — эта запеканка станет отличным завтраком или десертом, который точно понравится всей семье!

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

