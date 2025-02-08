Запеканка, как в детстве: нежная, сладкая, с приятным сливочным вкусом

Творожная запеканка со сгущёнкой — это тот самый завтрак, который у многих ассоциируется с детством и уютными утрами. Она получается нежной, пышной, с лёгким ванильным ароматом и приятной сладостью. Этот рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат получается просто восхитительным — такую запеканку оценят и дети, и взрослые.
1. Подготовка творога. Если творог слишком влажный, заверните его в марлю, положите в дуршлаг, установите сверху груз и оставьте на 4 часа, чтобы стекла лишняя жидкость.
2. Делаем творожную массу. Протрите сухой творог через сито, чтобы убрать комочки. Можно дополнительно взбить его блендером для большей нежности.
3. Взбиваем яйца. В отдельной миске взбейте яйца с солью и ванильным сахаром до пышной массы. Добавьте сгущёнку и снова хорошо взбейте.
4. Смешиваем ингредиенты. В яично-молочную смесь добавьте творог, аккуратно перемешайте лопаткой, затем просейте кукурузный крахмал и ещё раз всё тщательно размешайте.
5. Добиваемся идеальной консистенции. Пробейте массу блендером, чтобы она стала полностью однородной — именно это придаст запеканке воздушную текстуру.
6. Запекаем. Разогрейте духовку до 190 °С. Форму диаметром 22 см застелите бумагой для выпечки, вылейте в неё творожную массу и отправьте в духовку на 35-40 минут.
7. Подача. Дайте запеканке полностью остыть, затем нарежьте её порционными кусочками. Для украшения можно использовать ягоды, фрукты или мёд.
Вкусная, нежная и ароматная — эта запеканка станет отличным завтраком или десертом, который точно понравится всей семье!
Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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