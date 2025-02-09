Роскошные креветки с чесноком и соевым соусом — проще, чем кажется, вкуснее, чем можно представить

Жареные креветки с чесноком и соевым соусом — это простое и быстрое блюдо, которое можно приготовить всего за 10-15 минут. Креветки получаются сочными и ароматными, идеально подходящими как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Подготовка креветок. Если вы используете замороженные креветки, разморозьте их при комнатной температуре или под холодной проточной водой. Очистите креветки от панцирей, оставляя хвостики по желанию.

Подготовка чеснока. Очистите зубчики чеснока и мелко нарежьте их ножом или пропустите через пресс.

Разогрев сковороды. На среднем огне разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и сливочное масло. Смешение двух видов масла придаст блюду особый вкус и предотвратит пригорание.

Обжаривание чеснока. Добавьте измельченный чеснок на разогретую сковороду и обжаривайте его около 30 секунд до появления аромата, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания.

Добавление креветок. Выложите подготовленные креветки на сковороду с чесноком. Готовьте их на среднем или сильном огне, помешивая, около 2-3 минут, пока они не станут розовыми и непрозрачными.

Добавление соевого соуса. Влейте соевый соус к креветкам, перемешайте и готовьте еще 1-2 минуты, позволяя соусу слегка выпариться и покрыть креветки.

Приправление. Попробуйте блюдо на вкус и при необходимости добавьте соль и свежемолотый черный перец. Учтите, что соевый соус уже содержит соль, поэтому добавляйте ее осторожно.