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Роскошные креветки с чесноком и соевым соусом — проще, чем кажется, вкуснее, чем можно представить

3:04
Еда

Жареные креветки с чесноком и соевым соусом — это простое и быстрое блюдо, которое можно приготовить всего за 10-15 минут. Креветки получаются сочными и ароматными, идеально подходящими как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Сервированные креветки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сервированные креветки

Ингредиенты

  • 500 г креветок (лучше использовать королевские или тигровые)
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1-2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
  • Свежая зелень для подачи

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка креветок. Если вы используете замороженные креветки, разморозьте их при комнатной температуре или под холодной проточной водой. Очистите креветки от панцирей, оставляя хвостики по желанию.

  2. Подготовка чеснока. Очистите зубчики чеснока и мелко нарежьте их ножом или пропустите через пресс.

  3. Разогрев сковороды. На среднем огне разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и сливочное масло. Смешение двух видов масла придаст блюду особый вкус и предотвратит пригорание.

  4. Обжаривание чеснока. Добавьте измельченный чеснок на разогретую сковороду и обжаривайте его около 30 секунд до появления аромата, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания.

  5. Добавление креветок. Выложите подготовленные креветки на сковороду с чесноком. Готовьте их на среднем или сильном огне, помешивая, около 2-3 минут, пока они не станут розовыми и непрозрачными.

  6. Добавление соевого соуса. Влейте соевый соус к креветкам, перемешайте и готовьте еще 1-2 минуты, позволяя соусу слегка выпариться и покрыть креветки.

  7. Приправление. Попробуйте блюдо на вкус и при необходимости добавьте соль и свежемолотый черный перец. Учтите, что соевый соус уже содержит соль, поэтому добавляйте ее осторожно.

  8. Подача. Снимите сковороду с огня. Подавайте жареные креветки горячими, посыпав свежей зеленью по желанию. Блюдо отлично сочетается с рисом, пастой или свежим хлебом.

Советы

  • Время приготовления. Не передерживайте креветки на огне, чтобы они не стали жесткими. Как только они поменяют цвет на розовый и станут непрозрачными, их следует снимать с огня.

  • Дополнительные ингредиенты. Для придания блюду остроты можно добавить мелко нарезанный перец чили вместе с чесноком. Также можно добавить немного лимонного сока или цедры для свежести вкуса.

  • Выбор креветок. Используйте свежие или качественные замороженные креветки. Если вы используете неочищенные креветки, учтите, что процесс очистки займет дополнительное время.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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