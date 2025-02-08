Макароны с сыром по-американски – просто, сытно и безумно вкусно

Макароны с сыром — это не просто блюдо, а настоящая легенда североамериканской кухни. В США и Канаде mac and cheese относят к категории "комфортной еды" — той, что дарит уют и напоминает вкус детства. Густой сливочно-сырный соус, запечённые до золотистой корочки макароны… Разве можно устоять? Попробуем приготовить классический вариант этой аппетитной запеканки!
1. Готовим соус бешамель. В сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло (оставьте немного для смазывания формы). Всыпьте муку, перемешайте и обжаривайте пару минут до золотистого оттенка.
2. Добавляем молоко. Снимите сотейник с огня, влейте немного тёплого молока и быстро перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Затем влейте оставшееся молоко, верните на средний огонь и варите около 5 минут до загустения. Добавьте соль, перец, мускатный орех.
3. Добавляем сыр. Разогрейте духовку до 200 °С. Натрите сыр, отложите треть для запекания, а оставшуюся часть добавьте в горячий соус, перемешайте до полного растворения.
4. Варим макароны. В кипящей подсоленной воде отварите макароны, но снимите с огня на 3 минуты раньше, чем указано в инструкции. Они дойдут до готовности уже в духовке.
5. Подготавливаем форму. Глубокую форму (1,5 л) смажьте сливочным маслом, слегка присыпьте солью и чёрным перцем.
6. Запекаем. Смешайте макароны с сырным соусом, выложите в форму, сверху посыпьте оставленным сыром. Запекайте 20 минут до золотистой корочки.
Подавать мак-энд-чиз лучше сразу, пока он горячий и тягучий. Наслаждайтесь этим уютным блюдом в американском стиле!
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