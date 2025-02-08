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Макароны с сыром по-американски – просто, сытно и безумно вкусно

2:27
Еда

Макароны с сыром — это не просто блюдо, а настоящая легенда североамериканской кухни. В США и Канаде mac and cheese относят к категории "комфортной еды" — той, что дарит уют и напоминает вкус детства. Густой сливочно-сырный соус, запечённые до золотистой корочки макароны… Разве можно устоять? Попробуем приготовить классический вариант этой аппетитной запеканки!

Запеканка из макарон с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка из макарон с сыром

Что нужно для мак-энд-чиз (на 3 порции)

  • Паста (макаронные изделия) — 200 г
  • Сыр моцарелла — 130 г
  • Молоко — 500 мл
  • Сливочное масло — 40 г
  • Пшеничная мука — 1 ст. л.
  • Мускатный орех — по вкусу
  • Чёрный перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Как приготовить макароны с сыром по-американски?

1. Готовим соус бешамель. В сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло (оставьте немного для смазывания формы). Всыпьте муку, перемешайте и обжаривайте пару минут до золотистого оттенка.

2. Добавляем молоко. Снимите сотейник с огня, влейте немного тёплого молока и быстро перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Затем влейте оставшееся молоко, верните на средний огонь и варите около 5 минут до загустения. Добавьте соль, перец, мускатный орех.

3. Добавляем сыр. Разогрейте духовку до 200 °С. Натрите сыр, отложите треть для запекания, а оставшуюся часть добавьте в горячий соус, перемешайте до полного растворения.

4. Варим макароны. В кипящей подсоленной воде отварите макароны, но снимите с огня на 3 минуты раньше, чем указано в инструкции. Они дойдут до готовности уже в духовке.

5. Подготавливаем форму. Глубокую форму (1,5 л) смажьте сливочным маслом, слегка присыпьте солью и чёрным перцем.

6. Запекаем. Смешайте макароны с сырным соусом, выложите в форму, сверху посыпьте оставленным сыром. Запекайте 20 минут до золотистой корочки.

Подавать мак-энд-чиз лучше сразу, пока он горячий и тягучий. Наслаждайтесь этим уютным блюдом в американском стиле!

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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