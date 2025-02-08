Макароны с сыром по-американски – просто, сытно и безумно вкусно

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны с сыром — это не просто блюдо, а настоящая легенда североамериканской кухни. В США и Канаде mac and cheese относят к категории "комфортной еды" — той, что дарит уют и напоминает вкус детства. Густой сливочно-сырный соус, запечённые до золотистой корочки макароны… Разве можно устоять? Попробуем приготовить классический вариант этой аппетитной запеканки!

Фото: commons.wikimedia.org by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка из макарон с сыром

Что нужно для мак-энд-чиз (на 3 порции)

Паста (макаронные изделия) — 200 г

Сыр моцарелла — 130 г

Молоко — 500 мл

Сливочное масло — 40 г

Пшеничная мука — 1 ст. л.

Мускатный орех — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Как приготовить макароны с сыром по-американски?

1. Готовим соус бешамель. В сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло (оставьте немного для смазывания формы). Всыпьте муку, перемешайте и обжаривайте пару минут до золотистого оттенка.

2. Добавляем молоко. Снимите сотейник с огня, влейте немного тёплого молока и быстро перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Затем влейте оставшееся молоко, верните на средний огонь и варите около 5 минут до загустения. Добавьте соль, перец, мускатный орех.

3. Добавляем сыр. Разогрейте духовку до 200 °С. Натрите сыр, отложите треть для запекания, а оставшуюся часть добавьте в горячий соус, перемешайте до полного растворения.

4. Варим макароны. В кипящей подсоленной воде отварите макароны, но снимите с огня на 3 минуты раньше, чем указано в инструкции. Они дойдут до готовности уже в духовке.

5. Подготавливаем форму. Глубокую форму (1,5 л) смажьте сливочным маслом, слегка присыпьте солью и чёрным перцем.

6. Запекаем. Смешайте макароны с сырным соусом, выложите в форму, сверху посыпьте оставленным сыром. Запекайте 20 минут до золотистой корочки.

Подавать мак-энд-чиз лучше сразу, пока он горячий и тягучий. Наслаждайтесь этим уютным блюдом в американском стиле!

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni ) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.