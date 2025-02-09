Жарим котлеты для бургеров, которые соблазнят даже веганов — так вкусно, что отказаться невозможно

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление домашних бургеров начинается с сочной и ароматной котлеты. Чтобы достичь идеального вкуса, важно правильно выбрать мясо и следовать проверенным шагам.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бургер

Выбор мяса

Для сочных котлет рекомендуется использовать говядину с содержанием жира не менее 10%. Подойдут части, такие как лопатка или антрекот. Жир придаст котлетам необходимую сочность и насыщенный вкус.

Подготовка фарша

Измельчение мяса: промойте и обсушите мясо, затем пропустите его через мясорубку. Приправы: добавьте в фарш соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Дополнительные специи не требуются, чтобы сохранить чистый мясной вкус. Перемешивание: тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.

Формирование котлет

Разделите фарш на равные части, обычно по 150 грамм каждая.

Сформируйте из каждой части плоскую круглую котлету толщиной около 2 см.

Для удобства можно использовать формовочное кольцо диаметром около 10,5 см или придать форму вручную.

Жарка котлет

Разогрев сковороды: хорошо нагрейте сковороду. При использовании качественной антипригарной поверхности масло можно не добавлять; в противном случае смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла. Обжаривание: выложите котлеты на разогретую сковороду и обжаривайте на сильном огне около 3 минут с одной стороны до образования румяной корочки. Переворачивание: переверните котлеты, уменьшите огонь до среднего и готовьте еще 2-3 минуты. Для средней степени прожарки внутри котлета останется слегка розовой.

Сборка бургера

Пока котлеты жарятся, подготовьте остальные ингредиенты:

Свежие булочки для бургеров.

Листья салата.

Кружочки помидора.

Кольца красного лука.

Маринованные огурчики.

Соус по вкусу (например, смесь кетчупа и майонеза).

После приготовления котлет сразу собирайте бургеры, чтобы сохранить их сочность и тепло. Подавайте немедленно, наслаждаясь домашним вкусом.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

