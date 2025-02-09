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Жарим котлеты для бургеров, которые соблазнят даже веганов — так вкусно, что отказаться невозможно

2:21
Еда

Приготовление домашних бургеров начинается с сочной и ароматной котлеты. Чтобы достичь идеального вкуса, важно правильно выбрать мясо и следовать проверенным шагам.

Бургер
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бургер

Выбор мяса

Для сочных котлет рекомендуется использовать говядину с содержанием жира не менее 10%. Подойдут части, такие как лопатка или антрекот. Жир придаст котлетам необходимую сочность и насыщенный вкус.

Подготовка фарша

  1. Измельчение мяса: промойте и обсушите мясо, затем пропустите его через мясорубку.

  2. Приправы: добавьте в фарш соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Дополнительные специи не требуются, чтобы сохранить чистый мясной вкус.

  3. Перемешивание: тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.

Формирование котлет

  • Разделите фарш на равные части, обычно по 150 грамм каждая.

  • Сформируйте из каждой части плоскую круглую котлету толщиной около 2 см.

  • Для удобства можно использовать формовочное кольцо диаметром около 10,5 см или придать форму вручную.

Жарка котлет

  1. Разогрев сковороды: хорошо нагрейте сковороду. При использовании качественной антипригарной поверхности масло можно не добавлять; в противном случае смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла.

  2. Обжаривание: выложите котлеты на разогретую сковороду и обжаривайте на сильном огне около 3 минут с одной стороны до образования румяной корочки.

  3. Переворачивание: переверните котлеты, уменьшите огонь до среднего и готовьте еще 2-3 минуты. Для средней степени прожарки внутри котлета останется слегка розовой.

Сборка бургера

Пока котлеты жарятся, подготовьте остальные ингредиенты:

  • Свежие булочки для бургеров.

  • Листья салата.

  • Кружочки помидора.

  • Кольца красного лука.

  • Маринованные огурчики.

  • Соус по вкусу (например, смесь кетчупа и майонеза).

После приготовления котлет сразу собирайте бургеры, чтобы сохранить их сочность и тепло. Подавайте немедленно, наслаждаясь домашним вкусом.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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