Жарим котлеты для бургеров, которые соблазнят даже веганов — так вкусно, что отказаться невозможно

Приготовление домашних бургеров начинается с сочной и ароматной котлеты. Чтобы достичь идеального вкуса, важно правильно выбрать мясо и следовать проверенным шагам.
Для сочных котлет рекомендуется использовать говядину с содержанием жира не менее 10%. Подойдут части, такие как лопатка или антрекот. Жир придаст котлетам необходимую сочность и насыщенный вкус.
Измельчение мяса: промойте и обсушите мясо, затем пропустите его через мясорубку.
Приправы: добавьте в фарш соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Дополнительные специи не требуются, чтобы сохранить чистый мясной вкус.
Перемешивание: тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.
Разделите фарш на равные части, обычно по 150 грамм каждая.
Сформируйте из каждой части плоскую круглую котлету толщиной около 2 см.
Для удобства можно использовать формовочное кольцо диаметром около 10,5 см или придать форму вручную.
Разогрев сковороды: хорошо нагрейте сковороду. При использовании качественной антипригарной поверхности масло можно не добавлять; в противном случае смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла.
Обжаривание: выложите котлеты на разогретую сковороду и обжаривайте на сильном огне около 3 минут с одной стороны до образования румяной корочки.
Переворачивание: переверните котлеты, уменьшите огонь до среднего и готовьте еще 2-3 минуты. Для средней степени прожарки внутри котлета останется слегка розовой.
Пока котлеты жарятся, подготовьте остальные ингредиенты:
Свежие булочки для бургеров.
Листья салата.
Кружочки помидора.
Кольца красного лука.
Маринованные огурчики.
Соус по вкусу (например, смесь кетчупа и майонеза).
После приготовления котлет сразу собирайте бургеры, чтобы сохранить их сочность и тепло. Подавайте немедленно, наслаждаясь домашним вкусом.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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