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Когда-то мама готовила так же: говядина с картофелем и грибами по старинному рецепту

2:19
Еда

Говядина, запечённая с картофелем и грибами, — это сытное и ароматное блюдо, которое придётся по вкусу всей семье. Сочетание нежного мяса, мягкого картофеля и насыщенного грибного аромата создаёт гармонию вкусов, способную украсить любой обед или ужин.

Жаркое по-деревенски
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жаркое по-деревенски

Ингредиенты

  • 500 г говядины
  • 500 г картофеля
  • 200 г шампиньонов
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • Соль, перец и специи по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка ингредиентов. Промойте говядину под холодной водой и нарежьте небольшими кубиками. Картофель очистите и нарежьте средними кусочками. Лук и морковь очистите; лук нарежьте полукольцами, морковь — кружочками. Шампиньоны промойте и нарежьте пластинами.

  2. Обжаривание мяса. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите кусочки говядины и обжаривайте на сильном огне до образования румяной корочки. Это поможет сохранить сочность мяса.

  3. Подготовка овощей. В отдельной сковороде обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут. После этого добавьте шампиньоны и обжаривайте до испарения лишней жидкости.

  4. Сборка блюда. В жаропрочную форму выложите обжаренную говядину, сверху распределите обжаренные овощи с грибами, а затем выложите слой нарезанного картофеля. Каждый слой слегка посыпайте солью, перцем и любимыми специями.

  5. Запекание. Накройте форму крышкой или фольгой и поставьте в разогретую до 180°C духовку. Запекайте около 1–1,5 часов, пока картофель и мясо не станут мягкими. За 10–15 минут до готовности можно снять крышку или фольгу, чтобы верхний слой слегка подрумянился.

  6. Подача. Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью по желанию.

Это блюдо идеально подходит для семейных обедов и ужинов, радуя насыщенным вкусом и ароматом. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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