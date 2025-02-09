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Если еда — это искусство, то этот рецепт карбонары — настоящий шедевр

2:28
Еда

Паста карбонара с беконом и сливками — это классическое итальянское блюдо, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. Его популярность обусловлена насыщенным вкусом и простотой приготовления.

Спагетти карбонара
Фото: commons.wikimedia.org by Triplec85, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спагетти карбонара

Ингредиенты

  • Спагетти — 400 г
  • Бекон — 200 г
  • Сливки (20-22%) — 150 мл
  • Яичные желтки — 2 шт.
  • Тертый пармезан — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка ингредиентов: нарежьте бекон небольшими кусочками, чеснок измельчите.

  2. Обжаривание бекона: разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте чеснок и обжаривайте до появления аромата. Затем добавьте бекон и готовьте до золотистого цвета.

  3. Приготовление спагетти: параллельно отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, следуя указаниям на упаковке.

  4. Приготовление соуса: в миске смешайте яичные желтки, сливки и тертый пармезан. Добавьте соль и перец по вкусу.

  5. Смешивание компонентов: слейте воду со спагетти, оставив немного жидкости. Верните спагетти в кастрюлю, добавьте обжаренный бекон и влейте сливочно-яичную смесь. Быстро перемешайте, чтобы соус покрыл пасту. При необходимости добавьте немного оставленной воды для достижения желаемой консистенции.

  6. Подача: разложите пасту по тарелкам, посыпьте дополнительным пармезаном и свежемолотым перцем. Подавайте сразу же.

Советы

  • Для более насыщенного вкуса используйте сыровяленый бекон или панчетту.
  • Классический рецепт карбонары не предусматривает добавления сливок, однако этот вариант придает блюду более мягкую и кремовую текстуру.
  • Чтобы избежать сворачивания яиц, добавляйте соус к горячей, но не слишком горячей пасте, и быстро перемешивайте.

Вариации

  • Добавьте свежую зелень, такую как петрушка или базилик, для придания свежести.
  • Используйте различные виды пасты, например, фетучини или пенне, вместо спагетти.

Паста карбонара с беконом и сливками — это идеальный выбор для быстрого и вкусного ужина, который понравится всей семье.

Уточнения

Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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