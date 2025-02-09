Если еда — это искусство, то этот рецепт карбонары — настоящий шедевр

Паста карбонара с беконом и сливками — это классическое итальянское блюдо, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. Его популярность обусловлена насыщенным вкусом и простотой приготовления.
Подготовка ингредиентов: нарежьте бекон небольшими кусочками, чеснок измельчите.
Обжаривание бекона: разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте чеснок и обжаривайте до появления аромата. Затем добавьте бекон и готовьте до золотистого цвета.
Приготовление спагетти: параллельно отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, следуя указаниям на упаковке.
Приготовление соуса: в миске смешайте яичные желтки, сливки и тертый пармезан. Добавьте соль и перец по вкусу.
Смешивание компонентов: слейте воду со спагетти, оставив немного жидкости. Верните спагетти в кастрюлю, добавьте обжаренный бекон и влейте сливочно-яичную смесь. Быстро перемешайте, чтобы соус покрыл пасту. При необходимости добавьте немного оставленной воды для достижения желаемой консистенции.
Подача: разложите пасту по тарелкам, посыпьте дополнительным пармезаном и свежемолотым перцем. Подавайте сразу же.
Паста карбонара с беконом и сливками — это идеальный выбор для быстрого и вкусного ужина, который понравится всей семье.
Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.
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