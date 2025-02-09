Такой вкусной трески вы ещё не ели — простая хитрость меняет всё

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Треска — одна из самых популярных рыб в кулинарии, известная своим нежным вкусом и универсальностью в приготовлении. Жареная треска на сковороде — это классическое блюдо, которое легко приготовить дома, следуя простым рекомендациям.

Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Треска в духовке

Ингредиенты

Филе трески — 500 г

Мука — 100 г

Соль и перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Лимон — для подачи

Пошаговый рецепт

Подготовка рыбы: промойте филе трески под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте на порционные кусочки. Панировка: в неглубокой тарелке смешайте муку с солью и перцем. Обваляйте каждый кусочек рыбы в мучной смеси, стряхивая излишки. Жарка: разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте растительное масло. Выложите кусочки трески на сковороду и обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подача: выложите готовую рыбу на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячей, украсив дольками лимона.

Советы по приготовлению

Выбор рыбы: для жарки лучше использовать свежее или качественно размороженное филе трески.

Температура масла: убедитесь, что масло достаточно разогрето перед тем, как выкладывать рыбу, чтобы избежать прилипания и получить хрустящую корочку.

Дополнительные ароматы: для придания дополнительного вкуса можно добавить в муку сушеные травы или специи по вашему выбору.

Жареная треска на сковороде — это простое и вкусное блюдо, которое подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Подавайте ее с любимым гарниром и наслаждайтесь нежным вкусом этой замечательной рыбы.

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.

