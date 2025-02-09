Такой вкусной трески вы ещё не ели — простая хитрость меняет всё

Треска — одна из самых популярных рыб в кулинарии, известная своим нежным вкусом и универсальностью в приготовлении. Жареная треска на сковороде — это классическое блюдо, которое легко приготовить дома, следуя простым рекомендациям.
Подготовка рыбы: промойте филе трески под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте на порционные кусочки.
Панировка: в неглубокой тарелке смешайте муку с солью и перцем. Обваляйте каждый кусочек рыбы в мучной смеси, стряхивая излишки.
Жарка: разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте растительное масло. Выложите кусочки трески на сковороду и обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подача: выложите готовую рыбу на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячей, украсив дольками лимона.
Выбор рыбы: для жарки лучше использовать свежее или качественно размороженное филе трески.
Температура масла: убедитесь, что масло достаточно разогрето перед тем, как выкладывать рыбу, чтобы избежать прилипания и получить хрустящую корочку.
Дополнительные ароматы: для придания дополнительного вкуса можно добавить в муку сушеные травы или специи по вашему выбору.
Жареная треска на сковороде — это простое и вкусное блюдо, которое подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Подавайте ее с любимым гарниром и наслаждайтесь нежным вкусом этой замечательной рыбы.
Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.
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