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Такой вкусной трески вы ещё не ели — простая хитрость меняет всё

1:50
Еда

Треска — одна из самых популярных рыб в кулинарии, известная своим нежным вкусом и универсальностью в приготовлении. Жареная треска на сковороде — это классическое блюдо, которое легко приготовить дома, следуя простым рекомендациям.

Треска в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Треска в духовке

Ингредиенты

  • Филе трески — 500 г
  • Мука — 100 г
  • Соль и перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки
  • Лимон — для подачи

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка рыбы: промойте филе трески под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте на порционные кусочки.

  2. Панировка: в неглубокой тарелке смешайте муку с солью и перцем. Обваляйте каждый кусочек рыбы в мучной смеси, стряхивая излишки.

  3. Жарка: разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте растительное масло. Выложите кусочки трески на сковороду и обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

  4. Подача: выложите готовую рыбу на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячей, украсив дольками лимона.

Советы по приготовлению

  • Выбор рыбы: для жарки лучше использовать свежее или качественно размороженное филе трески.

  • Температура масла: убедитесь, что масло достаточно разогрето перед тем, как выкладывать рыбу, чтобы избежать прилипания и получить хрустящую корочку.

  • Дополнительные ароматы: для придания дополнительного вкуса можно добавить в муку сушеные травы или специи по вашему выбору.

Жареная треска на сковороде — это простое и вкусное блюдо, которое подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Подавайте ее с любимым гарниром и наслаждайтесь нежным вкусом этой замечательной рыбы.

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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