Пожалейте соседей — запах этой закуски сведёт их с ума: готовим цветную капусту в кляре

Цветная капуста в кляре — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно легко приготовить дома. Она подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола.
Подготовка капусты: разделите цветную капусту на небольшие соцветия и промойте их под проточной водой.
Бланширование: вскипятите воду в большой кастрюле, слегка подсолите и опустите туда соцветия капусты. Варите их около 5 минут до полуготовности, затем откиньте на дуршлаг и дайте остыть.
Приготовление кляра: в миске взбейте яйца с молоком до однородности. Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Посолите и поперчите по вкусу.
Обжаривание: разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Окунайте каждое соцветие капусты в кляр, затем выкладывайте на сковороду. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.
Подача: готовую цветную капусту в кляре выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячей с любимым соусом или как самостоятельное блюдо.
Для придания кляру пикантности можно добавить в него мелко нарезанную зелень или специи по вкусу.
Если вы предпочитаете более хрустящую корочку, после обмакивания в кляр обваляйте соцветия в панировочных сухарях перед жаркой.
Подавайте блюдо с чесночным соусом или сметаной, смешанной с зеленью, чтобы подчеркнуть вкус капусты.
Сырный кляр: добавьте в кляр тертый твердый сыр, чтобы получить насыщенный вкус и аппетитную корочку.
Пивной кляр: замените молоко на светлое пиво — это придаст кляру особую воздушность и легкий аромат.
Острый вариант: добавьте в кляр немного молотого чили или паприки для остроты.
Цветная капуста в кляре — это универсальное блюдо, которое можно адаптировать под свой вкус, экспериментируя с ингредиентами и специями. Попробуйте разные варианты и найдите свой идеальный рецепт!
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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