Пожалейте соседей — запах этой закуски сведёт их с ума: готовим цветную капусту в кляре

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Цветная капуста в кляре — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно легко приготовить дома. Она подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Фото: Adobe Stock by oktay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветная капуста в кляре

Ингредиенты

1 небольшой кочан цветной капусты

2 яйца

100 мл молока

4 столовые ложки муки

Соль и перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Пошаговое приготовление

Подготовка капусты: разделите цветную капусту на небольшие соцветия и промойте их под проточной водой. Бланширование: вскипятите воду в большой кастрюле, слегка подсолите и опустите туда соцветия капусты. Варите их около 5 минут до полуготовности, затем откиньте на дуршлаг и дайте остыть. Приготовление кляра: в миске взбейте яйца с молоком до однородности. Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Посолите и поперчите по вкусу. Обжаривание: разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Окунайте каждое соцветие капусты в кляр, затем выкладывайте на сковороду. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Подача: готовую цветную капусту в кляре выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячей с любимым соусом или как самостоятельное блюдо.

Советы

Для придания кляру пикантности можно добавить в него мелко нарезанную зелень или специи по вкусу.

Если вы предпочитаете более хрустящую корочку, после обмакивания в кляр обваляйте соцветия в панировочных сухарях перед жаркой.

Подавайте блюдо с чесночным соусом или сметаной, смешанной с зеленью, чтобы подчеркнуть вкус капусты.

Вариации

Сырный кляр: добавьте в кляр тертый твердый сыр, чтобы получить насыщенный вкус и аппетитную корочку.

Пивной кляр: замените молоко на светлое пиво — это придаст кляру особую воздушность и легкий аромат.

Острый вариант: добавьте в кляр немного молотого чили или паприки для остроты.

Цветная капуста в кляре — это универсальное блюдо, которое можно адаптировать под свой вкус, экспериментируя с ингредиентами и специями. Попробуйте разные варианты и найдите свой идеальный рецепт!

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

