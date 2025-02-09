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Пожалейте соседей — запах этой закуски сведёт их с ума: готовим цветную капусту в кляре

2:30
Еда

Цветная капуста в кляре — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно легко приготовить дома. Она подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Цветная капуста в кляре
Фото: Adobe Stock by oktay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветная капуста в кляре

Ингредиенты

  • 1 небольшой кочан цветной капусты
  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • 4 столовые ложки муки
  • Соль и перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка капусты: разделите цветную капусту на небольшие соцветия и промойте их под проточной водой.

  2. Бланширование: вскипятите воду в большой кастрюле, слегка подсолите и опустите туда соцветия капусты. Варите их около 5 минут до полуготовности, затем откиньте на дуршлаг и дайте остыть.

  3. Приготовление кляра: в миске взбейте яйца с молоком до однородности. Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Посолите и поперчите по вкусу.

  4. Обжаривание: разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Окунайте каждое соцветие капусты в кляр, затем выкладывайте на сковороду. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

  5. Подача: готовую цветную капусту в кляре выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячей с любимым соусом или как самостоятельное блюдо.

Советы

  • Для придания кляру пикантности можно добавить в него мелко нарезанную зелень или специи по вкусу.

  • Если вы предпочитаете более хрустящую корочку, после обмакивания в кляр обваляйте соцветия в панировочных сухарях перед жаркой.

  • Подавайте блюдо с чесночным соусом или сметаной, смешанной с зеленью, чтобы подчеркнуть вкус капусты.

Вариации

  • Сырный кляр: добавьте в кляр тертый твердый сыр, чтобы получить насыщенный вкус и аппетитную корочку.

  • Пивной кляр: замените молоко на светлое пиво — это придаст кляру особую воздушность и легкий аромат.

  • Острый вариант: добавьте в кляр немного молотого чили или паприки для остроты.

Цветная капуста в кляре — это универсальное блюдо, которое можно адаптировать под свой вкус, экспериментируя с ингредиентами и специями. Попробуйте разные варианты и найдите свой идеальный рецепт!

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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