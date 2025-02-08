Бефстроганов — легендарное блюдо русской кухни, которое легко приготовить дома

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Бефстроганов — классическое блюдо русской кухни, представляющее собой нежные кусочки говядины в сливочно-сметанном соусе. Считается, что оно было создано в XIX веке и названо в честь графа Строганова. Сегодня бефстроганов популярен во всём мире благодаря своему насыщенному вкусу и простоте приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бефстроганоф

Ингредиенты

500 г говяжьей вырезки

1 крупная луковица

150 г сметаны

1 ст. л. томатной пасты

1 ст. л. пшеничной муки

2 ст. л. растительного масла

Соль и чёрный молотый перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка мяса: промойте говядину, обсушите и удалите плёнки и прожилки. Нарежьте мясо поперёк волокон на тонкие пластины, затем каждую пластину — на полоски шириной около 1 см. Обжаривание мяса: разогрейте сковороду с 1 ст. л. растительного масла на сильном огне. Порциями выкладывайте нарезанную говядину, обжаривая до образования румяной корочки. Важно не перегружать сковороду, чтобы мясо жарилось, а не тушилось. Готовые кусочки переложите на тарелку. Приготовление лука: в той же сковороде разогрейте оставшееся масло. Нарежьте лук полукольцами и обжаривайте до прозрачности и лёгкой золотистости. Соединение ингредиентов: верните обжаренное мясо в сковороду к луку. Посыпьте мукой, тщательно перемешайте, чтобы мука равномерно распределилась. Добавление соуса: смешайте сметану с томатной пастой и добавьте к мясу. При необходимости влейте немного горячей воды или бульона, чтобы достичь желаемой консистенции соуса. Посолите и поперчите по вкусу. Тушение: уменьшите огонь до минимального, накройте сковороду крышкой и тушите бефстроганов около 15-20 минут, пока мясо не станет мягким, а соус не приобретёт насыщенный вкус.

Подача

Подавайте бефстроганов горячим, украсив свежей зеленью. Традиционно его сервируют с картофельным пюре, но также отлично подойдут рис, паста или гречневая каша.

Советы

Для достижения максимальной нежности мяса используйте качественную говяжью вырезку или другую мягкую часть.

Не передерживайте мясо на огне, чтобы оно не стало жёстким.

Если хотите придать блюду более насыщенный вкус, добавьте в соус немного горчицы или паприки.

Уточнения

Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff - "говядина по-строгановски"; также встречаются варианты "Беф а-ля Строганов" и "мясо по-строгановски") — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом.

