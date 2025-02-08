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Бефстроганов — легендарное блюдо русской кухни, которое легко приготовить дома

2:42
Еда

Бефстроганов — классическое блюдо русской кухни, представляющее собой нежные кусочки говядины в сливочно-сметанном соусе. Считается, что оно было создано в XIX веке и названо в честь графа Строганова. Сегодня бефстроганов популярен во всём мире благодаря своему насыщенному вкусу и простоте приготовления.

Бефстроганоф
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бефстроганоф

Ингредиенты

  • 500 г говяжьей вырезки
  • 1 крупная луковица
  • 150 г сметаны
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 1 ст. л. пшеничной муки
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль и чёрный молотый перец по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка мяса: промойте говядину, обсушите и удалите плёнки и прожилки. Нарежьте мясо поперёк волокон на тонкие пластины, затем каждую пластину — на полоски шириной около 1 см.

  2. Обжаривание мяса: разогрейте сковороду с 1 ст. л. растительного масла на сильном огне. Порциями выкладывайте нарезанную говядину, обжаривая до образования румяной корочки. Важно не перегружать сковороду, чтобы мясо жарилось, а не тушилось. Готовые кусочки переложите на тарелку.

  3. Приготовление лука: в той же сковороде разогрейте оставшееся масло. Нарежьте лук полукольцами и обжаривайте до прозрачности и лёгкой золотистости.

  4. Соединение ингредиентов: верните обжаренное мясо в сковороду к луку. Посыпьте мукой, тщательно перемешайте, чтобы мука равномерно распределилась.

  5. Добавление соуса: смешайте сметану с томатной пастой и добавьте к мясу. При необходимости влейте немного горячей воды или бульона, чтобы достичь желаемой консистенции соуса. Посолите и поперчите по вкусу.

  6. Тушение: уменьшите огонь до минимального, накройте сковороду крышкой и тушите бефстроганов около 15-20 минут, пока мясо не станет мягким, а соус не приобретёт насыщенный вкус.

Подача

Подавайте бефстроганов горячим, украсив свежей зеленью. Традиционно его сервируют с картофельным пюре, но также отлично подойдут рис, паста или гречневая каша.

Советы

  • Для достижения максимальной нежности мяса используйте качественную говяжью вырезку или другую мягкую часть.

  • Не передерживайте мясо на огне, чтобы оно не стало жёстким.

  • Если хотите придать блюду более насыщенный вкус, добавьте в соус немного горчицы или паприки.

Уточнения

Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff - "говядина по-строгановски"; также встречаются варианты "Беф а-ля Строганов" и "мясо по-строгановски") — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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