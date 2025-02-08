Японская классика на вашей кухне: готовим удон с курицей и овощами за 20 минут

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Удон с курицей и овощами — популярное блюдо японской кухни, которое легко приготовить дома. Оно сочетает в себе нежное куриное филе, свежие овощи и насыщенный соус, создавая гармоничный вкус и аппетитный вид.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Удон с курицей

Ингредиенты

200 г лапши удон

250 г куриного филе

1 красный болгарский перец

1 морковь

1 кабачок

3 ст. л. соевого соуса

Соль по вкусу

20 г кунжута

Растительное масло для жарки

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов

Промойте куриное филе, обсушите и нарежьте тонкими длинными брусочками. Морковь очистите и нашинкуйте мелкой соломкой. Болгарский перец и кабачок вымойте, удалите семена и нарежьте тонкими полосками.

Обжаривание курицы

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите нарезанное куриное филе и обжаривайте на среднем огне до появления золотистой корочки, периодически помешивая.

Добавление овощей

К обжаренной курице добавьте нарезанные овощи: морковь, болгарский перец и кабачок. Продолжайте готовить, помешивая, около 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими, но сохранят легкую хрусткость.

Приготовление лапши удон

Параллельно с обжариванием курицы и овощей отварите лапшу удон согласно инструкции на упаковке. После варки откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления и предотвратить слипание.

Смешивание компонентов

Добавьте отваренную лапшу к курице и овощам на сковороде. Полейте соевым соусом и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом. Прогревайте блюдо еще 2-3 минуты, позволяя вкусам соединиться.

Подача

Разложите готовый удон с курицей и овощами по тарелкам. Посыпьте сверху обжаренными семенами кунжута для придания дополнительного аромата и текстуры. Подавайте горячим.

Советы по приготовлению:

Вы можете экспериментировать с набором овощей, добавляя брокколи, шпинат или грибы по своему вкусу.

Для придания блюду пикантности добавьте немного тертого имбиря или чеснока при обжаривании курицы.

Если предпочитаете более насыщенный вкус, используйте соус терияки вместо соевого соуса.

Приятного аппетита!

Уточнения

Удо́н (яп. 饂飩, обычно записывается как うどん) — один из видов лапши из пшеничной муки, характерных для японской кухни, как и соба.

