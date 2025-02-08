Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Евгений Кулик рассекретил имя новорождённого сына: Боже упаси, какой Лотерей?
Суперфуд или опасность? Узнайте, какую замену бананов не стоит включать в рацион
Ольга Бузова кардинально сменила имидж после новости о женитьбе экс-возлюбленного
Втулка от туалетной бумаги — неожиданная находка для дачников: раскрываем 9 способов её использования
Запеканка, как в детстве: нежная, сладкая, с приятным сливочным вкусом
71 доллар в месяц — в каких условиях работают женщины на фабриках по переработке креветок в Индии
Хотите похудеть быстрее? Выберите правильный перекус перед тренировкой
Обновлённый Aurus Senat 2025 тестируют в северных условиях
Ксению Бородину возмутило нежелание жениха спать с ней под одним одеялом

Японская классика на вашей кухне: готовим удон с курицей и овощами за 20 минут

2:37
Еда

Удон с курицей и овощами — популярное блюдо японской кухни, которое легко приготовить дома. Оно сочетает в себе нежное куриное филе, свежие овощи и насыщенный соус, создавая гармоничный вкус и аппетитный вид.

Удон с курицей
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удон с курицей

Ингредиенты

  • 200 г лапши удон
  • 250 г куриного филе
  • 1 красный болгарский перец
  • 1 морковь
  • 1 кабачок
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • Соль по вкусу
  • 20 г кунжута
  • Растительное масло для жарки

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов

Промойте куриное филе, обсушите и нарежьте тонкими длинными брусочками. Морковь очистите и нашинкуйте мелкой соломкой. Болгарский перец и кабачок вымойте, удалите семена и нарежьте тонкими полосками.

Обжаривание курицы

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите нарезанное куриное филе и обжаривайте на среднем огне до появления золотистой корочки, периодически помешивая.

Добавление овощей

К обжаренной курице добавьте нарезанные овощи: морковь, болгарский перец и кабачок. Продолжайте готовить, помешивая, около 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими, но сохранят легкую хрусткость.

Приготовление лапши удон

Параллельно с обжариванием курицы и овощей отварите лапшу удон согласно инструкции на упаковке. После варки откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления и предотвратить слипание.

Смешивание компонентов

Добавьте отваренную лапшу к курице и овощам на сковороде. Полейте соевым соусом и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом. Прогревайте блюдо еще 2-3 минуты, позволяя вкусам соединиться.

Подача

Разложите готовый удон с курицей и овощами по тарелкам. Посыпьте сверху обжаренными семенами кунжута для придания дополнительного аромата и текстуры. Подавайте горячим.

Советы по приготовлению:

  • Вы можете экспериментировать с набором овощей, добавляя брокколи, шпинат или грибы по своему вкусу.
  • Для придания блюду пикантности добавьте немного тертого имбиря или чеснока при обжаривании курицы.
  • Если предпочитаете более насыщенный вкус, используйте соус терияки вместо соевого соуса.

Приятного аппетита!

Уточнения

Удо́н (яп. 饂飩, обычно записывается как うどん) — один из видов лапши из пшеничной муки, характерных для японской кухни, как и соба.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Авто
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами Аудио 
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Наука и техника
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток Аудио 
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением
Красота и стиль
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Последние материалы
Егор Крид написал сообщение Вале Карнавал из-за слов о буллинге в отношениях: я сошёл с ума?
Посадил цветочек — получил срок: какие растения могут подвести под статью
Японская классика на вашей кухне: готовим удон с курицей и овощами за 20 минут
Как превратить съёмную квартиру в уютный дом: 7 лёгких решений
Краска на полу? Читайте, как избавиться от пятен без следов!
Забудьте про жим лёжа: взрывной рост мышц обеспечат эти упражнения
Правда ли, что в армии России служат граждане Индии?
Цвета, которые вернут вам молодость! Секреты стиля для женщин 50+
Мама Давы, которой не угодила Ольга Бузова, души не чает в нынешней избраннице сына Мари Краймбрери
Фаянс, сыр и гонки: чем удивит Тверская область
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.