Японская классика на вашей кухне: готовим удон с курицей и овощами за 20 минут

Удон с курицей и овощами — популярное блюдо японской кухни, которое легко приготовить дома. Оно сочетает в себе нежное куриное филе, свежие овощи и насыщенный соус, создавая гармоничный вкус и аппетитный вид.
Промойте куриное филе, обсушите и нарежьте тонкими длинными брусочками. Морковь очистите и нашинкуйте мелкой соломкой. Болгарский перец и кабачок вымойте, удалите семена и нарежьте тонкими полосками.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите нарезанное куриное филе и обжаривайте на среднем огне до появления золотистой корочки, периодически помешивая.
К обжаренной курице добавьте нарезанные овощи: морковь, болгарский перец и кабачок. Продолжайте готовить, помешивая, около 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими, но сохранят легкую хрусткость.
Параллельно с обжариванием курицы и овощей отварите лапшу удон согласно инструкции на упаковке. После варки откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления и предотвратить слипание.
Добавьте отваренную лапшу к курице и овощам на сковороде. Полейте соевым соусом и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом. Прогревайте блюдо еще 2-3 минуты, позволяя вкусам соединиться.
Разложите готовый удон с курицей и овощами по тарелкам. Посыпьте сверху обжаренными семенами кунжута для придания дополнительного аромата и текстуры. Подавайте горячим.
Приятного аппетита!
Удо́н (яп. 饂飩, обычно записывается как うどん) — один из видов лапши из пшеничной муки, характерных для японской кухни, как и соба.
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