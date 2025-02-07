Гости пальчики оближут! Рецепт идеального кимчи от повара

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Повар Виктор Заяц поделился оригинальным рецептом корейского блюда — кимчи.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кимчи

Вам понадобятся:

один килограмм пекинской капусты

100 г моркови

30 г зеленого лука

одна головка чеснока

15 г корня имбиря

1,5 столовых ложки сахара

220 мл воды

50 мл рыбного соуса

столовая ложка имбиря

две-три столовых ложки молотого красного перца кочукару

соль по вкусу

Как готовить?

Капусту нужно очистить от верхних листьев, разрезать на две части и посолить. Затем выложить ее в глубокую посуду и оставить на два часа, а после промыть и убрать лишнюю воду, пишет "СЭ". Затем готовим заправку — смешайте рисовую муку с водой, поставьте на огонь. Добавьте сахар и доведите до кипения, проварите до тех пор, пока масса не начнет густеть. Снимите с огня и дайте заправке остыть. Пока соус остывает, чеснок вместе с имбирем и морковью очистите и натрите на терке, а зеленый лук нарежьте крупными кусочками. Добавьте в заправку измельченный чеснок и имбирь, а также молотый перец и рыбный соус. Перемешайте и выложите в смесь морковь и зеленый лук.

Важно! Капусту нужно нарезать на четыре части, каждая из которых тщательно промазывается заправкой с овощами и перекладывается в удобную емкость.

Заготовка нужно оставить на два дня при комнатной температуре.

"Капусту кимчи можно подавать к столу в охлажденном виде", — заключил повар.

Уточнения

Кимчхи́ (кор. 김치?, 沈菜?; в диалектах: чимчхи́, чимчха́, чим-ча́, в русскоязычных текстах встречается написание кимчи́, ким-чи́) — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.



