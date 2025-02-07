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Гости пальчики оближут! Рецепт идеального кимчи от повара

1:38
Еда

Повар Виктор Заяц поделился оригинальным рецептом корейского блюда — кимчи.

кимчи
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кимчи

Вам понадобятся:

  • один килограмм пекинской капусты
  • 100 г моркови
  • 30 г зеленого лука
  • одна головка чеснока
  • 15 г корня имбиря
  • 1,5 столовых ложки сахара
  • 220 мл воды
  • 50 мл рыбного соуса
  • столовая ложка имбиря
  • две-три столовых ложки молотого красного перца кочукару
  • соль по вкусу

Как готовить?

  1. Капусту нужно очистить от верхних листьев, разрезать на две части и посолить. Затем выложить ее в глубокую посуду и оставить на два часа, а после промыть и убрать лишнюю воду, пишет "СЭ".
  2. Затем готовим заправку — смешайте рисовую муку с водой, поставьте на огонь. Добавьте сахар и доведите до кипения, проварите до тех пор, пока масса не начнет густеть.
  3. Снимите с огня и дайте заправке остыть.
  4. Пока соус остывает, чеснок вместе с имбирем и морковью очистите и натрите на терке, а зеленый лук нарежьте крупными кусочками.
  5. Добавьте в заправку измельченный чеснок и имбирь, а также молотый перец и рыбный соус.
  6. Перемешайте и выложите в смесь морковь и зеленый лук.

Важно! Капусту нужно нарезать на четыре части, каждая из которых тщательно промазывается заправкой с овощами и перекладывается в удобную емкость.

Заготовка нужно оставить на два дня при комнатной температуре.

"Капусту кимчи можно подавать к столу в охлажденном виде", — заключил повар.

Уточнения

Кимчхи́ (кор. 김치?, 沈菜?; в диалектах: чимчхи́, чимчха́, чим-ча́, в русскоязычных текстах встречается написание кимчи́, ким-чи́) — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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