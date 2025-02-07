Гости пальчики оближут! Рецепт идеального кимчи от повара

Повар Виктор Заяц поделился оригинальным рецептом корейского блюда — кимчи.
Важно! Капусту нужно нарезать на четыре части, каждая из которых тщательно промазывается заправкой с овощами и перекладывается в удобную емкость.
Заготовка нужно оставить на два дня при комнатной температуре.
"Капусту кимчи можно подавать к столу в охлажденном виде", — заключил повар.
Кимчхи́ (кор. 김치?, 沈菜?; в диалектах: чимчхи́, чимчха́, чим-ча́, в русскоязычных текстах встречается написание кимчи́, ким-чи́) — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.
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