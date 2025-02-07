После простого эксперимента учёные из Непала заявили, что люди всю жизнь варили яйца неправильно.
При помощи математического моделирования они разработали новый, идеальный метод варки, который "оптимизирует текстуру яиц". Его смысл в том, что белок и желток требуют разных температур приготовления.
Оказалось, что яйцо при приготовлении нужно попеременно помещать в горячую и холодную воду на короткие промежутки времени, повторяя до готовности, пишет KP.RU.
Есть и минусы у такого способа: вам придётся готовить яйца 32 минуты.
Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.
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