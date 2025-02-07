Человечество всю жизнь варило яйца неправильно: открытие сделали итальянские учёные

0:38 Your browser does not support the audio element. Еда

После простого эксперимента учёные из Непала заявили, что люди всю жизнь варили яйца неправильно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain куриные и перепелиные яйца

При помощи математического моделирования они разработали новый, идеальный метод варки, который "оптимизирует текстуру яиц". Его смысл в том, что белок и желток требуют разных температур приготовления.

Оказалось, что яйцо при приготовлении нужно попеременно помещать в горячую и холодную воду на короткие промежутки времени, повторяя до готовности, пишет KP.RU.

Есть и минусы у такого способа: вам придётся готовить яйца 32 минуты.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

