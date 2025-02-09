Хитрый рецепт пышных пончиков: что добавляют в тесто вместо молока и кефира
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Оладьи на сметане получаются невероятно пышными и воздушными, как пончики. Они станут отличным угощением к вашему завтраку или чаепитию.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи
Ингредиенты:
- 1 стакан густой сметаны
- 2 яйца
- Щепотка соли
- 1/2 чайной ложки соды
- 1/2 стакана муки
- 2 столовые ложки сахара
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте сметану, яйца, соль и соду. Тщательно перемешайте до однородной массы.
- Постепенно добавляйте муку, продолжая помешивать, чтобы избежать образования комочков. Когда тесто станет густым, добавьте сахар и снова перемешайте.
- Накройте миску с тестом крышкой или пищевой плёнкой и оставьте на 10-15 минут, чтобы сода начала действовать и тесто стало более пышным.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду, стараясь не перемешивать его. Жарьте оладьи на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими.
Уточнения
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру