Хитрый рецепт пышных пончиков: что добавляют в тесто вместо молока и кефира

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладьи на сметане получаются невероятно пышными и воздушными, как пончики. Они станут отличным угощением к вашему завтраку или чаепитию.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи

Ингредиенты:

1 стакан густой сметаны

2 яйца

Щепотка соли

1/2 чайной ложки соды

1/2 стакана муки

2 столовые ложки сахара

Растительное масло для жарки

Приготовление:

В глубокой миске смешайте сметану, яйца, соль и соду. Тщательно перемешайте до однородной массы. Постепенно добавляйте муку, продолжая помешивать, чтобы избежать образования комочков. Когда тесто станет густым, добавьте сахар и снова перемешайте. Накройте миску с тестом крышкой или пищевой плёнкой и оставьте на 10-15 минут, чтобы сода начала действовать и тесто стало более пышным. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду, стараясь не перемешивать его. Жарьте оладьи на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

