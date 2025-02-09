Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грамотное освещение и шкафы до потолка: оптимальное использование пространства на маленькой кухне
Какие 4 знака зодиака изменят свою жизнь в феврале? Узнайте, что их ждет
Загадка кошачьей шерсти: зачем она на самом деле нужна
Как цветы могут испортить ваш урожай: опасные сочетания на грядках
Как избавиться от мокрицы на огороде: 4 простых метода
Турция будет бороться с теневым сектором бизнеса: не оставим без внимания ни одного налогоплательщика
Закрытая страна открывает двери: экскурсии по Северной Корее
Шубы, пуховики, кожа – как сохранить зимнюю одежду без повреждений
Если под машиной лужа, не паникуйте: как понять, что именно течёт

Хитрый рецепт пышных пончиков: что добавляют в тесто вместо молока и кефира

1:13
Еда

Оладьи на сметане получаются невероятно пышными и воздушными, как пончики. Они станут отличным угощением к вашему завтраку или чаепитию.

Оладьи
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Ингредиенты:

  • 1 стакан густой сметаны
  • 2 яйца
  • Щепотка соли
  • 1/2 чайной ложки соды
  • 1/2 стакана муки
  • 2 столовые ложки сахара
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте сметану, яйца, соль и соду. Тщательно перемешайте до однородной массы.
  2. Постепенно добавляйте муку, продолжая помешивать, чтобы избежать образования комочков. Когда тесто станет густым, добавьте сахар и снова перемешайте.
  3. Накройте миску с тестом крышкой или пищевой плёнкой и оставьте на 10-15 минут, чтобы сода начала действовать и тесто стало более пышным.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду, стараясь не перемешивать его. Жарьте оладьи на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Лонг блэк: что за новый кофе, который уже стал хитом?
Еда и рецепты
Лонг блэк: что за новый кофе, который уже стал хитом? Аудио 
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги
Недвижимость
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги Аудио 
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Домашние животные
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Последние материалы
Опасная привычка: чем грозит мытье мяса и яиц перед готовкой
Лера Кудрявцева опровергла слухи о насилии: заявление ведущей
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хитрый рецепт пышных пончиков: что добавляют в тесто вместо молока и кефира
Впервые в истории — человечество смогло определить точный пол предка человека
Преимущества дешёвых свадебных платьев, о которых никто не говорит
Станислав Садальский раскрыл две причины смерти Юрия Шатунова
Он задохнется от жадности, ненасытный, - так охарактеризовал Иосиф Пригожин экс-супруга Валерии
Что делать, если у вашей собаки аллергия: простые решения для комфорта питомца
Туристы из России и стран СНГ активно выбирают белорусские курорты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.