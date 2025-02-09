Рулет из свиной грудинки: из приправ нужны только соль, чеснок и специи, а результат шикарный

Если вы хотите удивить своих близких или гостей необычным блюдом, то рулет из свиной грудинки — это то, что вам нужно. Это блюдо не только вкусное, но и универсальное: его можно подавать как в качестве закуски, так и в качестве основного блюда.
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Мясной рулет
Ингредиенты:
Грудинка свиная — 500 г
Чеснок — 3-4 зубчика
Соль — по вкусу
Специи (по желанию) — 1 ч. л.
Масло подсолнечное — 2 ст. л.
Рукав для запекания — 1 шт.
Приготовление:
Грудинку разделите пополам, чтобы получилось два одинаковых куска.
Чеснок очистите и измельчите.
В небольшой миске смешайте измельченный чеснок, соль и специи по вкусу.
Добавьте подсолнечное масло и хорошо перемешайте смесь.
Натрите грудинку полученной смесью, затем сверните её в плотный рулет.
Заверните рулет в рукав для запекания и закрепите его с двух сторон.
Положите рулет в холодильник на 24 часа, чтобы специи хорошо пропитали мясо.
Разогрейте глубокую сковороду на среднем огне и положите в неё рулет.
Залейте рулет водой так, чтобы она полностью его покрывала.
Тушите рулет в сковороде около 2 часов.
Достаньте рулет из сковороды и дайте ему остыть.
Уберите рулет в холодильник на ночь.
На следующий день рулет готов к употреблению. Приятного аппетита!
Уточнения
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.