Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если у вашей собаки аллергия: простые решения для комфорта питомца
Туристы из России и стран СНГ активно выбирают белорусские курорты
Миллионные расходы на лечение: как Наташа Королева помогает невестке-стриптизерше
Черная мойка – универсальный выбор для кухни, но не без подвоха
Этот популярный ингредиент в кофе делает уставшим: неожиданный эффект
Что сажать после тыквы? Лучшие культуры для здоровья почвы и богатого урожая
В ОАЭ открылась дверь для игорного бизнеса: Wynn Resorts строит казино
Советские автомобилисты не спешили страховаться — проще было не попадать в аварии
Такой вкусной трески вы ещё не ели — простая хитрость меняет всё

Рулет из свиной грудинки: из приправ нужны только соль, чеснок и специи, а результат шикарный

1:32
Еда

Если вы хотите удивить своих близких или гостей необычным блюдом, то рулет из свиной грудинки — это то, что вам нужно. Это блюдо не только вкусное, но и универсальное: его можно подавать как в качестве закуски, так и в качестве основного блюда.

Мясной рулет
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мясной рулет

Ингредиенты:

  • Грудинка свиная — 500 г
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Соль — по вкусу
  • Специи (по желанию) — 1 ч. л.
  • Масло подсолнечное — 2 ст. л.
  • Рукав для запекания — 1 шт.

Приготовление:

  1. Грудинку разделите пополам, чтобы получилось два одинаковых куска.
  2. Чеснок очистите и измельчите.
  3. В небольшой миске смешайте измельченный чеснок, соль и специи по вкусу.
  4. Добавьте подсолнечное масло и хорошо перемешайте смесь.
  5. Натрите грудинку полученной смесью, затем сверните её в плотный рулет.
  6. Заверните рулет в рукав для запекания и закрепите его с двух сторон.
  7. Положите рулет в холодильник на 24 часа, чтобы специи хорошо пропитали мясо.
  8. Разогрейте глубокую сковороду на среднем огне и положите в неё рулет.
  9. Залейте рулет водой так, чтобы она полностью его покрывала.
  10. Тушите рулет в сковороде около 2 часов.
  11. Достаньте рулет из сковороды и дайте ему остыть.
  12. Уберите рулет в холодильник на ночь.

На следующий день рулет готов к употреблению.
Приятного аппетита!

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Садоводство, цветоводство
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий Аудио 
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Садоводство, цветоводство
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки Аудио 
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины
Военные новости
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Справиться ли жизнь на Земле с ударом астероида Бенну
Справиться ли жизнь на Земле с ударом астероида Бенну
Последние материалы
Такой вкусной трески вы ещё не ели — простая хитрость меняет всё
Рулет из свиной грудинки: из приправ нужны только соль, чеснок и специи, а результат шикарный
Советские автомобилисты не спешили страховаться — проще было не попадать в аварии
Как победить агрессию у собаки: простые, но работающие методы
Этот косметический продукт есть у каждой, но он может серьёзно навредить коже
Как в 45 выглядеть на 30? Ваш организм изменится, если делать планку каждый день
SHAMAN ответил на вопрос, собирается ли он уйти в политику
Растущий риск — метеорит может врезаться в Землю по прогнозам НАСА
Что будет с принцем Гарри в Америке? Заявление Трампа и новые слухи
Что делать с одеждой, которая села после стирки? Есть один выход
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.