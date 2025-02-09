Рулет из свиной грудинки: из приправ нужны только соль, чеснок и специи, а результат шикарный

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите удивить своих близких или гостей необычным блюдом, то рулет из свиной грудинки — это то, что вам нужно. Это блюдо не только вкусное, но и универсальное: его можно подавать как в качестве закуски, так и в качестве основного блюда.

Фото: Freepik is licensed under Free license Мясной рулет

Ингредиенты:

Грудинка свиная — 500 г

Чеснок — 3-4 зубчика

Соль — по вкусу

Специи (по желанию) — 1 ч. л.

Масло подсолнечное — 2 ст. л.

Рукав для запекания — 1 шт.

Приготовление:

Грудинку разделите пополам, чтобы получилось два одинаковых куска. Чеснок очистите и измельчите. В небольшой миске смешайте измельченный чеснок, соль и специи по вкусу. Добавьте подсолнечное масло и хорошо перемешайте смесь. Натрите грудинку полученной смесью, затем сверните её в плотный рулет. Заверните рулет в рукав для запекания и закрепите его с двух сторон. Положите рулет в холодильник на 24 часа, чтобы специи хорошо пропитали мясо. Разогрейте глубокую сковороду на среднем огне и положите в неё рулет. Залейте рулет водой так, чтобы она полностью его покрывала. Тушите рулет в сковороде около 2 часов. Достаньте рулет из сковороды и дайте ему остыть. Уберите рулет в холодильник на ночь.

На следующий день рулет готов к употреблению.

Приятного аппетита!

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.



Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

