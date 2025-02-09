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Попробуйте этот метод запекания лосося, и вы навсегда забудете о других способах

2:52
Еда

Этот метод приготовления лосося прост и быстр, и мы уверены, что после этого вы всегда будете готовить его именно так!

Стейк из лосося на гриле
Фото: commons.wikimedia.org by DanaTentis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк из лосося на гриле

Приготовление лосося может быть сложным процессом, особенно если вы используете сковороду. Весь дом наполнится запахом рыбы. Но что, если мы скажем вам, что есть способ избежать этого? Секрет в температуре духовки. Это действительно просто: сначала разогрейте духовку, а затем положите филе лосося прямо на горячий противень, пока вы регулируете температуру. Вот и всё! В результате вы получите идеально запечённый лосось. Это стоит попробовать, потому что мы уверены, что после этого вы всегда будете готовить лосось именно так!

Почему стоит запекать лосось в предварительно разогретой духовке?

Есть три причины, по которым стоит попробовать этот метод:

  1. Вариативность. Вы можете приправить лосось по своему вкусу, использовать сухую или влажную смесь, любые комбинации специй. Вы можете положить филе лосося в духовку целиком или нарезать его, и результат вас порадует.
  2. Не нужно очищать кожу. Некоторые люди любят есть лосось с кожей, а некоторым — нет. Однако с этим методом вам не придётся беспокоиться о коже, так как она прилипает к горячему противню, и вы легко сможете удалить её, не повреждая филе.
  3. Лосось запекается бережно и равномерно. Приготовление рыбы может быть сложным процессом. Лосось может мгновенно превратиться из сырого в пережаренный, поэтому важно внимательно следить за ним. Если вы сначала поместите лосося в разогретую духовку, а затем уменьшите температуру, он будет запекаться медленно и равномерно. Кроме того, время приготовления сокращается до 9-13 минут.

Как приготовить лосося в предварительно разогретой духовке?

  1. Разогрейте духовку и противень. Установите духовку на температуру 260°C. Чтобы облегчить очистку, застелите противень алюминиевой фольгой. Поместите противень в центр духовки и дайте ему нагреться.
  2. Приправьте филе лосося. Приправьте лосось по своему вкусу. Вот несколько простых советов: смешайте соевый соус, мисо и молотый имбирь или используйте смесь специй из перца чили, измельчённого чеснока и небольшого количества соли.
  3. Запекайте. Положите филе лосося кожей вниз на горячий противень и поставьте в духовку. Уменьшите температуру до 135°C и запекайте, пока термометр, вставленный в самую толстую часть филе, не покажет 50°C. Это займёт примерно 9-13 минут.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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