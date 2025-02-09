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Ферментированные овощи: полезный деликатес с добавлением одной лишь соли

1:12
Еда

Мы рады поделиться с вами рецептом вкусной овощной закуски. Для её приготовления подойдут любые овощи, кроме баклажанов.

Овощи
Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Овощи

Овощи тщательно промываем и нарезаем крупными кусками, затем складываем в глубокую миску. Добавляем соль, примерно 2% от общего веса овощей.

Массу слегка разминаем руками и оставляем на некоторое время, чтобы выделился сок. Затем перекладываем овощи в банки и заливаем чистой холодной водой.

В каждую банку добавляем острый перец и перец горошком, а также по желанию немного укропа и лавровый лист. Если добавить ложку рассола, процесс брожения ускорится до полутора дней, в противном случае он займёт около трёх суток.

Температура на кухне влияет на скорость брожения: чем теплее, тем быстрее начнётся процесс.

Ежедневно овощи нужно протыкать деревянной палочкой, чтобы выпустить образующиеся газы. Для этой цели лучше не использовать металлические предметы, так как они могут разрушать витамины.

Через пару дней закуску следует переставить в холодильник, чтобы она дозрела.

Уточнения

Ферментация — биохимическая переработка органических веществ (сырья или продукта) при помощи ферментов (белковых катализаторов) или под воздействием микроорганизмов.

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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