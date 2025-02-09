Единственный секретный ингредиент для запечённого мяса: теперь только так, и без масла

Мы не стремимся вводить кого-либо в заблуждение: наше запечённое в духовке мясо не станет более полезным, чем жареное на сковороде в большом количестве масла. Однако мы можем с уверенностью утверждать, что оно будет вкуснее и питательнее просто жареного. Этот эффект достигается благодаря одному секретному ингредиенту.

Фото: flickr.com by WordRidden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тушёная куриная грудка

Запечённая курица в духовке — это не новинка для тех, кто заботится о своём здоровье и предпочитает готовить без лишнего жира. Многие предпочитают духовку фритюрнице или сковороде, чтобы снизить количество масла в блюде. В результате мясо получается менее калорийным, возможно, немного более сухим, но всё равно вкусным и аппетитным.

Однако вкус запечённого мяса можно улучшить, и хотя майонез не сделает его абсолютно здоровым, он добавит ему изысканности и сочности.

Наш секретный ингредиент — майонез. Мы панируем кусочки мяса или фарша в смеси из яиц и майонеза, обваливаем в панировочных сухарях (лучше всего использовать измельчённые кукурузные хлопья) и отправляем в духовку. Для золотистой корочки добавляем немного масла.

Идеальное запечённое мясо — это не просто вкусно, но и сочно, аппетитно и красиво.

Почему именно майонез?

Во-первых, это наш любимый соус, который придаёт мясу необходимую влажность и жирность. Благодаря этому мясо не высыхает и получается более сочным и нежным. Во-вторых, майонез отлично прилипает к мясу, создавая хрустящую корочку, которая делает блюдо ещё более аппетитным.

И самое главное — благодаря майонезу наше запечённое мясо выглядит так, будто его жарили в большом количестве масла!

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.



Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.

