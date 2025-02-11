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Никогда не сливайте это в раковину: советы, которые сэкономят вам деньги

2:06
Еда

Многие привыкли смывать кухонные отходы прямо в раковину, даже не задумываясь, что это может привести к засорам и поломке сантехники. Эксперты рассказали, какие продукты ни в коем случае нельзя отправлять в канализацию.

чистка овощей
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
чистка овощей

1. Кости

Даже мелкие кости от рыбы или курицы лучше выбрасывать в мусор. Они не разлагаются в воде, а в раковине с измельчителем только наматываются на лезвия, мешая их работе.

2. Остатки сельдерея и других волокнистых овощей

Пищевые волокна могут застревать в трубах и создавать пробки. Особенно опасны листья сельдерея, луковая шелуха и кожура кукурузы.

3. Кофейная гуща

Хотя может показаться, что мелкие частицы легко смываются, на самом деле кофейная гуща оседает на трубах и постепенно превращается в плотный слой грязи, который сложно прочистить.

4. Яичная скорлупа

Некоторые считают, что скорлупа помогает заточить лезвия измельчителя, но это миф. Наоборот, она может прилипнуть к деталям и привести к их затуплению.

5. Косточки от фруктов

Косточки авокадо, персика и других фруктов слишком твердые для измельчителя и могут повредить его механизм или застрять в трубах.

6. Масло и жир

Жирные остатки от еды или масла образуют липкую плёнку на трубах, которая со временем приводит к засорам. Лучше вытирать сковороды бумажным полотенцем перед мытьем.

7. Картофельные очистки

Если чистить картошку в раковину, кожура может слипнуться и создать плотный комок, который забьёт трубу.

8. Спагетти и макароны

После варки макароны продолжают впитывать воду, увеличиваясь в размерах. Если они попадают в слив, то могут расширяться и застревать в трубах.

Чтобы избежать проблем с канализацией, лучше выбрасывать все перечисленные отходы в мусорное ведро.

Уточнения

Сантехника — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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