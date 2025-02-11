Никогда не сливайте это в раковину: советы, которые сэкономят вам деньги

Многие привыкли смывать кухонные отходы прямо в раковину, даже не задумываясь, что это может привести к засорам и поломке сантехники. Эксперты рассказали, какие продукты ни в коем случае нельзя отправлять в канализацию.
Даже мелкие кости от рыбы или курицы лучше выбрасывать в мусор. Они не разлагаются в воде, а в раковине с измельчителем только наматываются на лезвия, мешая их работе.
Пищевые волокна могут застревать в трубах и создавать пробки. Особенно опасны листья сельдерея, луковая шелуха и кожура кукурузы.
Хотя может показаться, что мелкие частицы легко смываются, на самом деле кофейная гуща оседает на трубах и постепенно превращается в плотный слой грязи, который сложно прочистить.
Некоторые считают, что скорлупа помогает заточить лезвия измельчителя, но это миф. Наоборот, она может прилипнуть к деталям и привести к их затуплению.
Косточки авокадо, персика и других фруктов слишком твердые для измельчителя и могут повредить его механизм или застрять в трубах.
Жирные остатки от еды или масла образуют липкую плёнку на трубах, которая со временем приводит к засорам. Лучше вытирать сковороды бумажным полотенцем перед мытьем.
Если чистить картошку в раковину, кожура может слипнуться и создать плотный комок, который забьёт трубу.
После варки макароны продолжают впитывать воду, увеличиваясь в размерах. Если они попадают в слив, то могут расширяться и застревать в трубах.
Чтобы избежать проблем с канализацией, лучше выбрасывать все перечисленные отходы в мусорное ведро.
Сантехника — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.
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